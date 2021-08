Tisícovky fanoušků rozburácely koncerty Tomáše Kluse a kapel No Name, MIG 21 a Mirai. Organizace festivalu ale vůbec nebyla jednoduchá, pořadatelé museli chystat hned několik verzí v závislosti na tom, jak se neustále měnila vládní opatření. Více Deníku prozradil jeden z hlavních promotérů festivalu Hrady CZ Michal Šesták.

Vraťme se ještě na úvod. Jak bylo řečeno, festivalová šňůra, která tradičně obsahuje několik zastávek na českých a moravských historických památkách, má letos kvůli protipandemickým opatřením zastávky pouze dvě – v Hradci nad Moravicí a o týden později na Bezdězu. Navíc se koná po roční pauze, loni musely být Hrady CZ podobně jako jiné velké festivaly odpískány úplně. Fanoušci tak byli po hudbě právem hladoví. A v pátek se přijeli „nasytit“ do Hradce nad Moravicí.

Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021Zdroj: Deník/Petr Widenka

Nový ministr, nová verze festivalu

Jsou-li spokojeni návštěvníci, mohou být spokojeni i organizátoři festivalu. Letošní ročník jim dal skutečně zabrat. „Přípravy byly obzvláště komplikované, jelikož jsme chystali v podstatě několik různých festivalů v závislosti na tom, jaké možnosti a výhledy prezentoval stát. S každým novým ministrem zdravotnictví přicházely nové vize a jiné představy o podmínkách a limitech návštěvnosti. Podoba festivalu Hrady CZ – Light, která odstartovala v Hradci nad Moravicí, je tak asi pátá v pořadí,“ konstatuje Michal Šesták.

Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021Zdroj: Deník/Petr Widenka

Na přípravu měli tři měsíce

Koncept letošního ročníku se začal reálně chystat až ve druhé polovině května. „Kdy po intenzivním nátlaku různých našich odborových asociací vydalo Ministerstvo kultury v kooperaci s Ministerstvem zdravotnictví rámcový harmonogram rozvolňování v oblasti kultury pro letošní léto. Z něho vyplynula alespoň vize, že pokud se věci kolem pandemie neobrátí zásadně špatným směrem, bude během léta možné dělat akce pro pět až sedm tisíc lidí, což umožňuje zrealizovat festival s programem v divácky zajímavém rozsahu,“ pokračuje Michal Šesták.

Na přelomu března a dubna to přitom ještě vypadalo, že se festival nebude moci uskutečnit vůbec, i na tuto variantu museli být pořadatelé připraveni.Organizace ale byla náročná i po ekonomické stránce. „Nejzásadnější změnou byla především zmíněná nejistota ohledně maximálně možných povolených kapacit divácké návštěvnosti. To je nejzásadnější faktor z hlediska ekonomiky festivalu. Když nemůžete odhadnout příjmy, hodně těžko se plánují náklady. Bylo to velmi nepříjemné i pro jednání s reklamními partnery festivalu, kteří také potřebují vědět, kolik lidí osloví jejich prezentace, aby adekvátně tomu přizpůsobili náklady,“ vysvětluje.

Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021Zdroj: Deník/Petr Widenka

Festivaloví fanoušci zůstali věrni

Většina interpretů byla připravena od loňského podzimu. „Nicméně samozřejmě byly trochu složitější diskuze o výši honorářů, která logicky nemůže být při omezených návštěvnostech stejná jako za normálních okolností. Ale se všemi jsme si nakonec vyšli vzájemně vstříc a našli společnou řeč,“ prozrazuje Michal Šesták. Kapacita návštěvníků je aktuálně vládou omezena na maximálně sedm tisíc lidí. To je v případě Hradce nad Moravicí i o polovinu méně, než jich sem v „normálních“ časech a při pěkném počasí skutečně přijelo. Zájem však byl i letos velký.

„Je fajn, že lidé i přes všechny zmatky posledních dvou let, změny termínů, lokací, mediální i vládní masáži ohledně údajné „nebezpečnosti“ kulturních akcí zachovali našemu projektu přízeň. Věřím, že se v Hradci nad Moravicí a následující víkend na Bezdězu sejde velmi slušná návštěvnost s všichni si akci pořádně užijí,“ uzavírá Michal Šesták.Ještě dodejme, že festivalový program pod širým nebem pokračuje v Hradci nad Moravicí na louce u hotelu Belaria i v sobotu 21. srpna. V programu se představí Xindl X, UDG, Sebastian, Pokáč, Support Lesbiens, Visací zámek, Divokej Bill a Rybičky 48