Deník proti fake news.Zdroj: DeníkZe 72 důchodců žijících v jednom ze tří pater seniorského domova Kamenec prý „zbylo po očkování jen pět“. Důchodci jsou údajně v domově drženi jako ve vězení a očkováni násilím. To vše tvrdí hoax, který se v neděli 2. května odpoledne objevil na facebookovém profilu uživatele, který sám sebe označuje jako Tom Zeman, a do středy 5. května 12 hodin dosáhl přes 900 sdílení.

Všechno, co uvádí, je lež. Jak Deníku potvrdil ředitel domova pro seniory Kamenec Juraj Chomíč, ani jeden z popisovaných problémů v ústavu nevznikl: v souvislosti s očkováním tam nikdo nezemřel, očkování bylo dobrovolné, předcházelo mu podepsání informovaného souhlasu, a pravda není ani to, že by důchodci nemohli z domova vycházet.

Lži kolem očkování seniorů:

Lež o domově

„Musím to zde zveřejnit. Dnes jsem se bavil s důchodkyní v areálu domova důchodců v Ostravě na Kamenci přes plot. Jezdím kolem pravidelně na kole a vždy se s nima bavím,“ začíná lživá zpráva, která se začala šířit po Facebooku ve formě takzvaného printcsreenu, tedy „ofoceného textu“, podepsaného pouze slovem Nikita.

V dalším textu popisuje jeho tvůrce setkání s důchodkyní, která prý seděla na lavičce v roušce a šlapala na šlapadle před ní, s níž se údajně začal bavit.

„Přišla ke mně a já jí říkám, že nošení roušek ničí zdraví a vysvětlil jí to. Pak jsem se zeptal, zda byla očkovaná. Že už dvakrát. Ptám se jí, zda jí dali podepsat informovaný souhlas. Nic mi nedali. Já se očkovat nechtěla. Ptám se, jak to, že už je dvakrát. Násilím mě naočkovali, křičela,“ tvrdí se v dalším textu, podle nějž pak důchodkyně údajně začala nadávat na domov, že je tam drží jako ve vězení a že ze 72 důchodců, kteří žili na jejím patře, jich zbylo jen pět, ale „už opět stav doplnili“.

Ředitel domova Juraj Chomíč všechny výše uvedené dezinformace vyvrací. „Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, se důrazně ohrazuje proti šíření nepravdivých zpráv zveřejněných na facebookovém profilu Toma Zemana,“ uvedl na dotaz Deníku Chomíč s tím, že podá trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy.

„V souvislosti s provedeným očkováním neevidujeme žádné úmrtí. Z rozdílového počtu mezi 197 uživateli domova a očkovanými 153 uživateli vyplývá, že v zařízení existuje skupina neočkovaných uživatelů. Jde o lidi, kteří buď očkování odmítli, nebo jim je ze zdravotních důvodů nedoporučil lékař, nebo mají o očkování zájem, ale kvůli současnému nedostatku vakcíny v našem zařízení jsou odkázáni na očkovací centrum. Skupina neočkovaných není proti skupině očkovaných v zařízení znevýhodněna. Všichni uživatelé mají možnost volně opouštět zařízení, nejen na zahradu,“ sdělil v oficiálním vyjádření Chomíč.

Očkování předcházel podle tohoto vyjádření podpis souhlasu s očkováním, zahrnující souhlas očkovaného s podáním vakcíny Moderna proti onemocnění Covid-19, dále souhlas, že se očkovaný seznámil s cílem očkování, kontraindikacemi a případnými nežádoucími účinky po podání očkovací látky i souhlas se zpracováním osobních údajů.

Není to poprvé

Hoax je vlastně novější variantou starší lži, která se týkala jiného ostravského domova důchodců, a sice Domova Sluníčko, specializujícího se na klienty trpící Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí. Také o něm se v nepodepsané zprávě kolující začátkem letošního roku po internetu tvrdilo, že v něm po „vakcinaci“ zemřelo náhle 69 seniorů.

Ředitel zařízení Marek Tejzr to na dotaz tiskové agentury AFP vyvrátil a potvrdil, že v domově v poslední době nikdo nezemřel. „Všichni naši klienti již byli očkováni a cítí se zcela v pořádku,“ řekl tehdy Tejzr. AFP o tom informovala 2. února na svém serveru určeném pro vyvracení dezinformací Na pravou míru.

Také Domov Sluníčko předal tuto záležitost policii a mluvčí města Ostravy Andrea Vojkovská Deníku potvrdila, že policie tento případ šetří. "Na základě informace Městského ředitelství policie ČR, Ostrava – Vítkovice, 6. oddělení obecné kriminality byla událost ‚šíření poplašné zprávy‘ předána do Prahy Krajskému ředitelství, odboru extremismu. Spisový materiál byl postoupen ke společnému řízení," uvedla pro Deník Andrea Vojkovská.

Někteří tomu věří

Většina ze zhruba 130 komentářů v diskusi pod původním Zemanovým postem na Facebooku ale vyznívá tak, že lidé zjevnému nesmyslu opravdu věří.

„Zní to strašně a strašná spousta lidí tomu jako všemu kolem nebude chtit věřit … Mě babička učila po staru, že na každém šprochu, pravdy je trochu … věřím a bolí mě z toho srdce …je jedno jaké je čislo úmrtí zda 2,4,100 po očkování … Věřím, protože koukněte na ten nátlak na děti a rodiče, dokonce ani rodiče se neperou za děti, tak za důchdce, kteři by se rozhodli jinak než přijmout, za ty se nepostaví nikdo a oni nemají jinou volbu, oni to mají jako domov a vyloučili by je … je to vsechno tak hrozné a nelidské! Ale přesně to odráži to, co dnes lidé opravdu jsou,“ píše například uživatelka označující se jako Martina Rostiak.

„Je to pravda spustili to v říjnu 2020 s důchodcema a pokračují. Přesně lidi jsou jak sfetovaní, nic s něma nehne, ani staří, ani děti a ti co zbudou polezou poslušně taky,“ píše jiná nazývající sama sebe Jitka Uhrová.

„Chce se brecet za všechny ty bezbranné babičky a dedecky,, vyházet ředitelé i personál který se na těchto zločinech podílí a nahradit lidmi kteří jim opravdu budou pomáhat ,hned bych tam šla pracovat. Oni si zaslouží účtu a krásné klidně staří,, vždyť oni se zasloužili o svobodnou zemi pro nás a my jim to dlužíme,“ tvrdí zase uživatelka vystupující jako Mila Ženatá (příspěvky ponechány bez textové a jazykové úpravy, pozn. red.).

Hoax se šíří také ve facebookových skupinách zaměřených proti očkování, jako je třeba skupina nazvaná „Bojkot POVINNÉHO, plošného testování na covid-19 a následného očkování“, která má více než 11 tisíc uživatelů.