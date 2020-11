V současné „koronavirové éře“ zanikla řada „nekoronavirových“ informací, jednou z nich je například položení základního kamene hotelu Vlčina na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm, od nějž 14. září uplynulo rovných 80 let.

V té době již fungovala desítky let Restaurace Vlčina, zpočátku jako letní hostinec. Ve zmíněném roce 1940 se tehdejší zastupitelé zřejmě rozhodli, že vysoko pozvednou úroveň hostinských a ubytovacích služeb. V kronice města založené Aloisem Fialkou a doplněné Aloisem Zbavitelem je tak možné se dočíst, že 27. května 1940 schválilo obecní zastupitelstvo stavební náklad na opravy a přístavby záchodů a kuchyně v restauraci Vlčina a dne 15. srpna 1940 zadalo městské zastupitelstvo stavbu hotelu na Vlčině "firmě Ing. Boh. Bloudek z Brna za 2 187 457 K."

Z listů Národního památkového ústavu, který od 3. května 1958 vedl hotel Vlčina jako nemovitou kulturní památku, je patrné, že se jedná o horský hotel postavený postavený podle projektu významného architekta Bohuslava Fuchse, vyzdobený díly předních umělců.

Žijící pamětník, čtyřiadevadesátiletý František Pitucha, pro Novojičínský deník uvedl, že hotel Vlčina byl otevřený už v roce 1942. Některé zdroje uvádějí, že 12. prosince 1942 byla kolaudace vinárny. „Bylo mi tenkrát šestnáct let. Dole už fungovala vinárna a v prvním patře byli ubytovaní členové Hitlerjugend,“ uvedl František Pitucha.

Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Oficiální otevření hotelu Vlčina se ale událo až 18. července 1946. Perezident Edvard Beneš tehdy na Vlčině posnídal, po osmé hodině se rozloučil se zástupci města a žáky a odjel do Moravské Ostravy. Vlčina se pak stala vyhledávaným místem umělců, sportovců, politiků, svatebčanů i lidí z Frenštátu pod Radhoštěm a širokého okolí.

Po roce 1989 zájem o komplex, který tvořily Stará a Nová Vlčina poněkud opadl, přesto vše fungovalo, a to až do roku 2005. Město, které tehdy bylo vlastníkem, se totiž v následujícím roce rozhodlo komplex prodat. V říjnu 2006 nemovitosti koupil podnikatel Pavel Zeť za 19,9 milionu korun. Ten zpočátku začal s přestavbou Staré Vlčiny, ale pak práce ustaly a objekty začaly chátrat. Před několika lety se komplex objevil v nabídce realitních kanceláří, nyní už tam ale není. Podle listu vlastnictví je majitelem společnost Vlčina Resort, jejímž jediným akcionářem je Pavel Zeť.

Šance na zmrtvýchvstání Vlčiny se objevila v létě roku 2017, kdy o komplex projevila zájem skupina Synot. Ta tam chtěla vybudovat luxusní kasino. Město Frenštát pod Radhoštěm ale trvalo na nulové toleranci vůči hazardním hrám, a tak ze záměru sešlo. Hotel mezitím pustoší povětrnostní podmínky a vandalové. Přitom není dne, kdy by kolem něj neprocházeli nějací návštěvníci Horeček.

Nejinak tomu bylo také ve středu 25. listopadu, kdy redakce Novojičínského deníku navštívila místo za účelem pořízení fotogalerie. Dva procházející turisté chvíli sledovali focení, potom se zeptali, o jaké že to jde objekty. Když slyšeli ve stručnosti historii, byl vidět v očích obou smutek. „Já jsem si to prohlížel jenom z té jedné strany. Muselo to být moc pěkné. Je to teda velká škoda,“ poznamenal jeden z mužů.