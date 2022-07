Ulice Generála Hlaďa v Novém Jičíně nese jméno plukovníka Jaroslava Hlaďa, válečného pilota britského královského letectva, jinak také absolventa gymnázia v Novém Jičíně. Závěru oslav stého výročí gymnázia v Novém Jičíně se zúčastnila rovněž Božena Hlaďová, manželka Jaroslava Hlaďa, jenž byl povýšen do hodnosti generálmajora in memoriam.

Oslavy v NJ: výstava přibližuje osudy některých novojičínských gymnazistů

Jako pilot, který působil v zahraničí se po válce, podobně jako řada mnohých dalších, dostal do hledáčku komunistické státní bezpečnosti. Božena Hlaďová pro Deník zavzpomínala na dobu, ve které režim z válečných hrdinů často uměle vytvářel nepřátele státu.

„Když musel odejít z letectví, ztratil radost ze života,“ připomněla Božena Hlaďová skutečnost, že v roce 1950 dostal Jaroslav Hlaďo zákaz létání. „Když se Vysoké vojenské učiliště, kde můj muž působil, přesunulo do Brna, tak on dostal dovolenou. Nebyl tehdy sám, bylo jich několik,“ pokračovala Božena Hlaďová.

Jaroslavu Hlaďovi se podle jeho manželky vrátila chuť do života, když ho v roce 1965 poslali do Indonésie na kurz pro zahraniční kupce letadel Delfín L-29, na kterém se mnozí piloti později učili létat. „Povzbudilo ho to, protože to samozřejmě bylo zase o létání a styk s letištěm. On předtím, když byl ještě na tom učilišti, na letišti prakticky žil a doma byl jen hostem. A když se to pak tak změnilo, tak se mu úplně obrátil způsob života. Bylo to pro něj něco podobného, jako když muzikantovi vezmete nástroj,“ vysvětlila Božena Hlaďová.

Vzápětí dodala, že na další manželově misi, v Ugandě, kde velká skupina zahraničních pracovníků budovala letiště a prováděla letecký výcvik, byla nějakou dobu s ním. „Uganda byla v Comonwealth, takže tam bylo plno Angličanů, Norové, Němci, všichni tam stavěli – byli to všechno úžasní lidé, mezi které jsme zapadli. Byla jsem tam s mužem dva roky a řekla bych, že i pro mě to asi byly nejkrásnější roky, protože to bylo něco jiného než u nás,“ pokračovala Božena Hlaďová.

Třicet šest let pod dozorem

Potom se na chvilku odmlčela a pak řekla: „Můj muž byl třicet šest let pod dozorem. Třicet šest let na nás někdo veřejně neustále dohlížel. Dokonce, když jsem dostala dovolenou v Bulharsku, a muž se dovolil a jel se mnou, oni požádali své bulharské partnery, aby na něj dávali na pláži pozor. Zdůvodňovali to, že je to blízko tureckých hranic a je možnost kontaktu. To jsou nepředstavitelné věci.“

O tom, že je pod dohledem, podle Boženy Hlaďové, její muž i ona věděli. „Ztratili jsme kvůli tomu veškeré přátele, protože jsme nechtěli, aby ostatní byli v nějakém podezření a museli říkat, co jsme komu říkali my. Muž se dožil skoro devadesáti let, dnes je tady na vernisáži výstavy se mnou vnuk, který nám pomáhal v těžké době, kdy můj muž už nemohl chodit. Předal mu to rodinné žezlo a věci po sobě a díky jemu to pokračuje dál,“ poznamenala s pohledem upřeným na muže vedle ní Božena Hlaďová. Na dotaz na věk odpověděla, že je jí pětadevadesát let. Potom jí v očích zajiskřilo. „Myslela jsem, když mě tady pozvali, jestli mě nechtějí vystavit jako exponát,“ uzavřela s úsměvem Božena Hlaďová.

Jeden z panelů výstavy, jejíž vernisáže se Božena Hlaďová zúčastnila, je věnován jejímu manželovi Jaroslavu Hlaďovi. V závěru textu na panelu stojí, že Jaroslav Hlaďo byl armády definitivně vyloučen v roce 1971. Důchodu se dožil jako průvodce turistů, hlídač v autokempu a plavčík.