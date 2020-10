Aktuálně hygienici v Moravskoslezském kraji hlásí 1 852 nakažených, 5764 vyléčených a 97 zemřelých. KHS MSK eviduje od 24. září do 1. října celkem 944 nových případů, 20 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna epidemiologická souvislost se zdrojem nákazy.

KHS MSK proto podobně jako vláda vydala opatření, ve kterém zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce pro střední, vyšší a vysoké školy v Moravskoslezském kraji - VÍCE ZDE

Od počátku pandemie se, jak vyplývá z údajů chytré karantény, které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák, v regionu nakazilo 8591 lidí.

"Výjimečně vysoký nárůst 283 nově nakažených v našem kraji kopíruje celkovou situaci. Nejvíce postižená je Ostrava. Přibylo také hospitalizovaných. Z celkového počtu 36 ARO/JIP lůžek je 17 obsazených," uvedl hejtman.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

Vláda schválila opětovné zavedení nouzového stavu. Bude platit od pondělí, a to na 30 dnů. Stalo se tak na návrh ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO), který jeho potřebu zdůvodnil nutností snížit reprodukční číslo nákazy pod 1,0 (nyní se pohybuje okolo 1,3 až 1,4) a zajistit dostatek lůžek i personálu pro covidové pacienty.

„Pokud by se to do měsíce nepodařilo, byl by to neúspěch,“ řekl Prymula ve sněmovně. Současně vláda zavedla nová omezení na hromadné akce - VÍCE ZDE