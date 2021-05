Těšili jsme se na vás! Vítejte! Chyběli jste nám! Hej! Tyto nápisy v rukou personálu uvádí asi dvě minuty před devátou hodinou ranní první zákazníky prodejny IKEA.

Je tu i velký plyšový mávající, živý maskot a ochranka s vysílačkami upozorňující na nutnost používat dezinfekci. Kapacita je dána na 800 lidí a z tohoto počtu doráží jen okolo dvaceti procent.

„Původně jsme jeli pro rámy na obrazy,“ nechává se už u kasy slyšet Petr z Havířova, zatímco holčička se ve vozíku pořád netváří dvakrát vesele. Až hračky – které se mohou zase normálně kupovat z regálů od druhého pondělí v květnu – ji spravují náladu. Tátův kamarád ji ještě půjčuje plyšového čuníka (Knorrig) s tím, že ho má pro svého psa.

V čele fronty čeká asi dvacet minut Veronika se synem Matyáškem a Denisa s dcerou Karolínkou. „Nejprve vrátím dětské matrace, při objednávání on-line jsme se překlikli!“ popisuje ta první. „Konečně dovybavíme dětský pokojíček, chci poličky, baldachýny, rámečky… A že by něco do kuchyně?“ líčí druhá. Domu do Bohumína to poté mají po dálnici kousek.

Z asi dvousetmetrového zástupu táhnoucího se podél Shopping Parku každopádně venku do pár minut od otevření pobočky IKEA není ani noha. „Ještě půlhodinu počkáme,“ vyzývá ředitel prodejny Peter kolegu připraveného odstraňovat pásky před vchodem, které tam jsou kvůli opatřením proti čínské nákaze. Neboli řazení lidí do fronty a jejich počítání.

A mezi prvními příchozími jsou i ti s naléhavějšími potřebami, nežli nakupovacími. „Já na velkou…“ pronáší jeden senior hrnoucí se ke dveřím toalety pro klientelu k dalšímu. Personál se však shovívavě usmívá, pravděpodobnost, že také oni po úlevě zamíří na prodejní plochy a vyberou si, je velká. V restauraci s kavárnou ale neposedí – tam je stále zavřeno.

Peter z pozice ředitele IKEA Ostrava konstatuje, že letošní velkou novinku budou nakupující v Zábřehu hledat marně. „Souvisí právě s internetovým nakupováním. Je to služba nabízející dovézt zboží našim autem na parkoviště ve vybraných městech v regionu a lidé si ji docela oblíbili. Jsme první v republice, kdo ji má ve zkušebním provozu,“ zakončuje.