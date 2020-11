/FOTOGALERIE/ Mnohé nemocnice v České republice fungují nadoraz. Přestože se nejčernější předpovědi o kolapsu zdravotnictví nevyplnily, vyhráno ještě není. Problémy zdravotnická zařízení mají především s personálem. Stovky zaměstnanců jsou nakažených. Studentů přitom zatím není tolik, aby je dokázali nahradit. Jak vidí situaci přímo šéfové zdravotnických zařízení v kraji?

Pacienti s covidem zaplňují lůžka nemocnic. Na snímku kovidová ARO jednotka v nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Norbert Schellong, ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov:

Zdroj: Archiv nemocniceJak vidíte současnou situaci s kapacitou covidových lůžek, máte stále rezervu, nebo je to na hraně?

Nemocnice má samozřejmě větší počet hospitalizací než tomu bylo v jarní první vlně. V současné době je v nemocnici asi 60 hospitalizovaných pacientů, z toho osm ve středně těžkém nebo těžkém stavu. Co se týče kapacit, musíme si s tím umět poradit. Rozšířili jsme kromě infekčního oddělení o další stanici pro pacienty s covidem, a to na neurologii. V tuto chvíli je celková alokované kapacita pro tyto pacienty v nemocnici 70 lůžek, z toho 10 pro těžké průběhy.