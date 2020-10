Nejstarší živý organismus na Krnovsku. Tisíciletá lípa je ve finále Stromu roku

/FOTOGALERIE/ Tisíciletá Janovská lípa je nejstarší živý organismus v okrese Bruntál. Mohla by se stát vyhledávanou turistickou atrakcí, ale veřejnost ji téměř nezná. To se brzy změní. Lípa se probojovala do finále soutěže Strom roku 2020.

Město Janov bylo založené ve 13. století, takže je mladší než tisíciletá lípa. Zasloužené popularity lípa dosáhla až letos, když se probojovala do finále soutěže Strom roku 2020. Hlasování na stromroku.cz. končí 11. října. | Foto: Deník / František Kuba

Lípu do soutěže přihlásil starosta Janova Lubomír Volný a spolek Janováček. Nominace má také podporu starostů Osoblažska, kteří vidí potenciál tisícileté lípy v rozvoji cestovního ruchu. Byla to příležitost, aby se obyvatelé Janova sešli pod lípou, a zavzpomínali, co všechno už pod ní prožili. V Holčovicích opravovali kostel. Zednický mistr a farář také filozofovali Přečíst článek › Ve finále ankety Strom roku 2020 je dvanáct stromů z devíti krajů. Hlasování na webu stromroku.cz bude ukončeno 11. října, a výsledky se oficiálně dozvíme na slavnostním vyhlášení 20. října. Pokud chcete Janovskou lípu podpořit, máte poslední příležitost. Poprvé Janovskou lípu nominoval do této soutěže Klub přátel starého Krnova v roce 2010. Tehdy šlo o naprosto neznámý strom. Pojem "Janovská lípa" znalo jen pár dendrologů. Od té doby propagace lípy přece jen pokročila zásluhou amatérského historika Dalibora Zlomka, který ji „znovuobjevil“. Tisíciletá lípa v roce 1928 Janovská lípa je živým dokladem, jak fungovala prvorepubliková péče o zeleň. Dalibor Zlomek asi před patnácti lety v krnovském archivu narazil na dokument z roku 1928. Je to žádost sedláka Rudolfa Pfitznera z Janova, který jako majitel pozemku prosí starostu, aby mu vydal povolení ořezat strom. Klamání lidu? Z "rekonstrukce" historického nádraží v Dětřichově je demolice Přečíst článek › „Starosta mu to zakázal s tím, že o tak významný strom nemá pečovat sedlák, ale odborník. Zároveň starosta požádal o posudek univerzitního profesora z Brna. Ten lípu prohlédl a odhadl její stáří na tisíc let,“ shrnul archivní prameny Dalibor Zlomek. Nevěřil, že ještě stojí Zlomek dobře zná historii svého regionu, ale nikdy před tím o tisícileté lípě v Janově neslyšel. Z toho usoudil, že už dávno musela být pokácena. Přesto se vypravil do Janova hledat aspoň pozemek, na kterém podle archivních dokumentů lípa stála. A nestačil se divit.

Zlomek se ptal místních pamětníků, jestli slyšeli o obrovském stromu, který tu rostl před válkou. „Učitel v důchodu pan Rataj mě šokoval sdělením, že lípa v Janově stále ještě stojí. Hned jsme ji spolu přeměřili krejčovským metrem. Měla obvod deset metrů. Uvědomil jsem si, že právě stojíme před jedním z nejstarších a nejmohutnějších stromů v České republice, o kterém téměř nikdo neví,“ uvedl Zlomek. Pověst? Nebo skutečný příběh? Zlomkovi se dokonce podařilo zaznamenat pověst, která se k lípě váže. Možná to ani není pověst, ale autentický příběh. „V roce 1945 před odsunem vyprávěla místní rodačka příběh, který prožila její matka jako kojenec. V strastiplném válečném roce 1866 obsadili rakouské městečko Janov Prusové. Vražda jedenáctileté sestry, která šokovala Krnov, má pokračování Přečíst článek › Mladá matka s jednoročním dítětem si stačila zabalit věci, ale už nestihla utéct z Janova. Schovala se v zoufalství v dutině lípy, protože měla strach z rabujích vojáků. Slyšela vyprávění, že Prusové všude jen loupili a plenili. Pruští vojáci se ale ukázali jako galantní muži, kteří ženám neubližují. Odložili zbraně, a protože bylo pozdní léto, spontánně začali pomáhat místním při sklizni,“ prozradil skutečný příběh nebo možná legendu o Janovské lípě Dalibor Zlomek. K TÉMATU STROM ROKU 2010 NEVYŠEL



Zlomek s Klubem přátel starého Krnova nominoval Janovskou lípu na Strom rok 2010. Tehdy porota vybírala finalisty z 53 nominací. „Vámi navržený strom se bohužel mezi dvanáct finalistů nedostal, ale příběh vzbudil v mnohým porotcích velké sympatie. O postup Janovské lípy do finále se strhla v porotě vášnivá diskuze. Konkurence ale byla letos opravdu veliká,“ odpověděla Zlomkovi za organizátory soutěže Hana Rambousková s tím, že bohužel hlasující veřejnost bude mít na očích jen finálové stromy.



V roce 2020 se Janovská lípa mezi finalisty už probojovala. Pomohou jí hlasy veřejnosti k vítězství? Zmatená obsluha v Krnově po zavíračce volala strážníky na hosty bez roušek Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu