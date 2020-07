Mezi hříšníky se řadí také sedmatřicetiletý a pětadvacetiletý muž, oba z Opavska. U staršího z nich policisté objevili varnu pervitinu, druhý se zaměřoval na pěstování konopí. Vše se odehrávalo od jara 2018 do dubna letošního roku. Sedmatřicetiletý muž v tomto období na různých místech Opavska poskytoval nejméně šesti jiným lidem buď zdarma, nebo za peníze psychotropní látky.

„Dále v Polsku nakupoval a následně do České republiky převážel tablety léků s obsahem pseudoefedrinu, obstarával si předměty potřebné k výrobě pervitinu jako různé druhy chemikálií, laboratorní sklo či vatu a loni na podzim se dvakrát pokusil těchto komponentů využít k výrobě pervitinu,“ uvedl mluvčí opavské policie René Černohorský. V minulosti už si přitom tento muž odseděl třicet měsíců ve vězení.

Policisté už zahájili trestní stíhání i jeho pětadvacetiletého „kolegy“. V patře rodinného domu na Opavsku u něj totiž muži zákona objevili indoor pěstírnu.

„Opakovaně v pěti po sobě jdoucích cyklech pěstoval rostliny konopí. Po vypěstování několika rostlin je zpracoval a usušil do podoby marihuany, přičemž se mu takto podařilo vyrobit až 500 gramů marihuany, kterou pak užil pro vlastní potřebu a zbytek pak na různých místech okresu poskytoval i s pervitinem. A to nejméně desítce dalších osob,“ upřesnil René Černohorský.

Také on se vydával na nákupy do Polska, odkud vozil balení léků obsahující pseudoefedrin a poté obstarával předměty potřebné k výrobě pervitinu. I on pak u sebe doma několik gramů této drogy vyrobil.