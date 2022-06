„Šlo to rychle: Potok se rozvodnil během hodiny, přelil se přes zahrádkářskou kolonii na mou louku, na chodníku se zvedly poklopy kanálů, splašky se rozlily dokola, mezi stohy sena mi plavaly kačenky spolu s kupkami výkalů,“ komentoval sedlák na západním konci Frýdku-Místku následky mohutného deště, jenž se přehnal ve čtvrtek večer.

Kasalovi patří asi hektarový pozemek na lichoběžníkovém území mezi Kvapilovou a Luční ulicí, výpadkovkou z Příbora a budoucím obchvatem D48/D56, kde byly ještě včera znát účinky velké vody. „Pár let tomu zregulovaný potok to neudržel, česla se ucpaly, stal se z nich špunt, na louce jsem měl vody tolik, že plynový sloupek byl napůl ponořený,“ líčil.

Kromě zničených stohů se na jeho půdě objevily kousky použitých toaletních papírů a jiného obsahu kanálu, připlul docela slušný kus stromu, spousta naplaveného bahna i rostlin. Na novém svahu od dálničního přivaděče se utrhl kus zeminy, mezi prodejnou autodílů a staveništěm se vytvořila laguna. Postiženi byli také zahrádkáři o něco výše směrem do města.

„Zažili jsme to i před jednadvaceti lety,“ poznamenal Kasalův otec Miroslav. Na důkaz předložil celé album tehdy pořízených snímků, na nichž je u zatopené louky s malým Martinem v kočárku. Kromě výkalů či toaletních papírů jinak fotografie obsahovaly tytéž scény. Táta i syn svorně kritizovali údajný nedostatečný přístup radnice k zajištění protipovodňové ochrany.

Chtěl to řešit, na městě si ho posílali mezi odbory…

Kasala se podle svých slov snažil situaci řešit opakovaně: „Jenže na městě mne přehazovali z odboru na odbor: Životního prostředí, bezpečnostních rizik, majetkoprávní. Jednal jsem z exprimátorem, chtěl bych i s tím současným.“ Z radnice pak potvrdili, že přímo na místo se vypraví zástupci odboru životního prostředí a zemědělství a vyslechnou si, co sedláka trápí.

„Naše technické služby jely v souvislosti se čtvrtečním přívalovým deštěm i na cyklostezku Kvapilova, kde stála voda kvůli poruše na části kanalizace, musel se tam vyměnit odpadní koš,“ informovala mluvčí frýdeckomísteckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová. Ve městě se podle ní odstraňovaly rovněž nánosy v podchodech i v okolí Hodoňovického náhonu.

Hasiči po poslední průtrží mračen zaznamenávali nejvíce zásahů v celém Moravskoslezském kraji právě na Frýdeckomístecku. „Bylo jich sedmačtyřicet z téměř stovky,“ uvedl jejich mluvčí Petr Kůdela k dění mezi odpolednem a večerem 9. června. Výjezdy směřovaly nejčastěji směrem na Olešnou a do Palkovic a spočívaly v čerpání vody, která zaplavovala majetek.

„Okolo osmé večer to šustlo opravdu silně, sousedé, co mají doma amatérské měřáky, tvrdili, že až šedesát milimetrů za hodinu. Tedy šedesát litrů na metr čtvereční,“ popsal palkovický starosta Radim Bača. V lokalitách Myslík a Horní konec se to projevilo zatopenými sklepy či garážemi, na Myšáku stekl na cestu štěrk. Hasiči i „rychlá četa“ technických služeb pomáhaly uklízet.