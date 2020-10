„Už to vypadalo, že se peníze budou vracet na účty přispěvatelů. Ale asi jsem rozesláním zprávy, že se potřebné cílové částky stále nedaří dosáhnout, fanoušky knihy o Janu Zajícovi vyburcoval,“ míní autor z ostravského předměstí Krásné Pole. Novela nazvaná „V očích měli plameny“ je po vzpomínkách na komunistickou totalitou ovlivněné mládí jeho druhým beletristickým počinem. Odborných publikací má na kontě deset.

Čtenáři na crowfundingovém portále HitHit umožňujícím skládat se na financování různých projektů sami rozhodují, že nové poznatky o „Pochodni č. 2“ stojí za vydání. K zachycení skutečného příběhu Jana Zajíce přitom Šuleře přivádí hlavně osud Jana Nykla. Ten je svého času Zajícův spolužák, kamarád, parťák v boxerském ringu i jeho doprovod na cestě ze Šumperka do Prahy končící upálením.

„Honza si to nechával celých jednapadesát let pro sebe. Vedla ho k tomu marná snaha odradit staršího kamaráda od zoufalého činu, obviňování, že mu v upálení nezabránil, stíhání pro napomáhání k sebevraždě, nátlak tajné politické policie…“ uvádí Šuleř. Který ví o zvůli StB (Státní bezpečnosti) své coby syn novináře a spisovatele Oldřicha Šuleře st. (1924 – 2015) komunisty též perzekvovaného.

Do světa se díky novele „V očích měli plameny“ dostávají některá fakta poprvé. „Honza byl v únoru devětašedesátého roku jediným přímým účastníkem Zajícova činu. A s výjimkou redaktora Deníku letos na jaře o tom se žádným novinářem či historikem nehovořil,“ upozorňuje Šuleř. Jeho kniha je sice beletristicky zpracovaná, ale snaží se v ní literární formou zachytit události odpovídající realitě.

Příznačně 17. listopadu, na výročí začátku konce komunistického režimu v tuzemsku, si mohou toto dílo čtenáři kupovat. „Slavnostní křest měl být v pátek 13. listopadu v Šumperku kde Zajíc a Nykl studovali. Koronavirová nákaza importovaná z jiné, dosud nesvobodné, země však i to z největší pravděpodobností zhatí,“ doplňuje Šuleř. Knihu míní prodávat nejprve sám, až pak ji dá do běžné distribuce.

Co je publikováno poprvé?



• pamětník popisuje zkoušku hořlavosti pasty na parkety u domova mládeže šumperské střední školy, dokládá tím Zajícův jasný úmysl



• zmiňuje opatření, která Zajíc podniká, aby ho nemohli po upálení na protest proti okupaci a nastupující normalizaci prohlásit za blázna



• komentuje jízdu rychlíkem do Prahy se spolužačkami Blankou a Dášou cestujícími jako vlakvedoucí, při níž se snaží marně Zajíce od sebevraždy odradit



• přibližuje kamarádství maturanta Zajíce a nováčka na železniční průmyslovce Nykla (první je tenkrát v dobrém známá a uznávaná persona, řečník, sportovec, tanečník, kytarista, druhý naopak problémový žák)



• vzpomíná na boxerské duely, kdy Zajíc těžko hledá do ringu sparing partnera a právě mladičký Nykl se mu nebojí postavit