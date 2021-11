Třinec se chystá na opravu velkého nadjezdu v Závodní ulici v centru města. Kdyby jej město neopravilo, do dvou let by se musel zavřít. Práce, které značně omezí dopravu v celém Třinci a dotknou se místních i projíždějících řidičů, začnou na jaře.

Nadjezd v Závodní ulici v centru Třince čeká půlroční rekonstrukce. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Nadjezd v Závodní ulici překlenující Nádražní ulici v samém srdci města se dočká první velké rekonstrukce po padesáti letech existence. „Pokud bychom to neudělali, komunikaci bychom museli na základě vyjádření statiků do dvou let zavřít,“ řekla Deníku třinecká primátorka Věra Palkovská, kterou těší, že se městu podařilo na finančně i technicky náročnou opravu získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 75 procent způsobilých výdajů, tedy zhruba 70 milionů korun.