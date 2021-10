2013: 17,53 procenta a čtyři mandáty v Moravskoslezském kraji. 2017: 8,69 % a dva mandáty. 2021: 3,99 % a odchod ze sněmovny. Úpadek KSČM v parlamentních volbách v průběhu let je do očí bíjící nejen na celorepublikové, ale i krajské scéně, kde stranu do voleb v posledních dvou případech vedl shodně Leo Luzar.

Právě on by se přitom podle určitých spekulací měl zařadit do užšího okruhu kandidátů na nového stranického vůdce po abdikaci Vojtěcha Filipa. Napoví sjezd za čtrnáct dní. Strana přitom měla na své reorganizaci zapracovat už dávno.

„Na sjezdu budeme hledat cesty, jak změnit vedení. K tomu už mělo dojít, bohužel nás poznamenal covid. Po neúspěchu v krajských volbách jsme měli mít sjezd, který měl zhodnotit, rozhodnout, vyměnit a postavit stranu pro parlamentní volby do latě, což covid překazil. Tím jsme ztratili výhodu nového mluvčího programu. A novým slovům ze starého reproduktoru bohužel mnoho lidí nevěří,“ komentuje krajský lídr Leo Luzar volební krach, jaký strana od druhé světové války nepamatuje.

Letošní volby se podle něj svezly do úrovně „Babiš – antibabiš“ a vytratila se z nich všechna důležitá krajská témata. „Ve volební kampani jsme se je snažili nabízet – energetická budoucnost, pracující chudoba i další témata z Green Dealu. Lidé však slyšeli pouze na to, jestli podpoříme Babiše, nebo ne, vnímali jen to, jestli bude premiérem, nebo nebude. Úplně zapomněli na své každodenní problémy, které budou do budoucna velmi těžce řešitelné,“ tvrdí Luzar.

Na lidi hodlá apelovat, že jedinou cestou, jak se ze střední třídy nestanou chudáci, je znovuzískání vlivu státu v podnicích, které rozhodují o energetice.

„Věřím, že lidé vystřízliví pohledem do peněženky, to je realita, s níž se střetnou. Co řekne průměrná rodina učitele nebo mistra ve fabrice, když najednou plyn zdraží o padesát nebo sto procent? Ceny energií budou pro lidi v regionu velký problém. Bohužel lidé místo stěžejních témat více slyšeli na boj Babiš – antibabiš a ještě se nepodívali na dno té peněženky. Až se tam podívají, teprve potom možná začnou vzpomínat, kdo jim říkal, co se řítí a jaká jsou řešení. Je to jen o vnímání lidí,“ míní Luzar, který však nehledá problémy stojící za neúspěchem strany ve volbách jen v okolí, ale i uvnitř strany.

Věří, že strana za dva týdny rozhodne na svém sjezdu o novém směřování i personální obměně.Koalice s ČSSD?Možná nejen v regionu by se pak pro následující volby nebránil vydat cestou vzniku levicové koalice.

„Sociální demokracie stojí před stejným problémem a je na ní, jak se k tomu postaví. Bohužel má své bohumínské usnesení, které jí brání ve spolupráci s námi, ale na druhé straně mají také velké problémy. Ale vždyť strany, které hájí zájmy těch, kdo pracují, ale jejich příjmy nedosahují požadované úrovně, jsou odnepaměti levicové. Spolupráce levice proto má smysl, nejde o problém partajní, je to problém celospolečenský,“ naznačuje Luzar, jakým směrem by se rád vydal.