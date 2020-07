„Ano, ve společnosti DEVA ve městě byl potvrzen kovid. Včera bylo otestováno 71 zaměstnanců, pozitivních je 17, zbytek se testuje dnes. Musím pochválit vedení společnosti, že v okamžiku, kdy zjistila první pozitivní případ, kontaktovala hygienu, nás i další instituce, provedlo se testování a společnost DEVA se rozhodla uzavřít na další tři týdny provoz, pak bude následovat dva týdny celozávodní dovolená, aby se nákaza nešířila. Tomu říkám zodpovědný přístup,“sdělil primátor na facebooku s tím, že situace v okrese není tak závažná jako v okrese Karviná, počty aktuálně nemocných jsou ve Frýdku-Místku asi pětinové.

Firma Deva v počátcích koronavirové epidemie nakoupila přes 3000 metrů nanotextilie, z níž se dá vyrobit cca 80 tisíc roušek. Tento high-tech materiál má mít až 99 procentní účinnost záchytu. Roušky z nanotechnologií pak následně byly distribuovány obyvatelům města do jejich poštovních schránek.

„Nicméně prosím a vyzývám všechny, aby dodržovali pokyny hygieniků, abychom se toho viru co nejrychleji zbavili a vrátili život zpět do normálu. Pokud budeme zodpovědní, tak to společně zvládneme," zakončil primátor.