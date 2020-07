Ještě v pátek se na chodníku před centrálou krajské hygienické stanice v Ostravě objevilo několik vzkazů. „Nejste bohové. Chaos. Z hodiny na hodinu. O nás bez nás.“ To je pouze část nápisů, prostřednictvím kterých někdo vyjádřil svůj názor. Po nočním dešti všechny zmizely.

DEMONSTRACE

Nevole s rozhodnutím se šíří i po sociálních sítích, kde výhrady směřují nejen k hygienikům, ale i k vládě. Dokonce je svolaná demonstrace, jež by se měla konat v pondělí od 17 hodin na Masarykově náměstí v centru Ostravy.

„Program demonstrace a formulaci výzvy dotváříme. Podrobnosti zveřejníme,“ uvedli pořadatelé. Účast do sobotního poledne přislíbilo přes tisíc lidí, dalších více než pět tisíc se o akci zajímá.

Nejviditelnějším opatřením krajských hygieniků je povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách a hromadné dopravě. Jak se Deník přesvědčil, drtivá většina lidí nařízení dodržuje.

ROUŠKY

„Žádný problém jsme neřešili. Snad jen dva nebo tři lidé neměli roušky. Po upozornění si je nasadili,“ uvedl v sobotu člen ochranky v obchodním centru Nová Karolina v Ostravě. Podobná situace byla i v dalším ostravském nákupním středisku Futurum.

„Lidé rozhodnutí respektují. Jen v pátek byly trochu zmatky. Ráno někdo odjel do práce bez roušky a pak se dozvěděl, že ji musí mít. Mnozí netušili, že nařízení začalo ihned platit, někteří si mysleli, že to bude až od následujícího dne. Nehrotili jsme to. Snažili jsme se situaci uklidnit a zákazníkům vše vysvětlit. Toho, kdo roušku neměl, jsme požádali, aby si ji při další návštěvě vzal. To rozhodnutí s okamžitou platností nebylo ideální,“ dozvěděli jsme se od zástupce Futura.

Na parkovišti před centrem se konaly tradiční farmářské trhy. Roušky nebyly nutné, přesto je někteří nosili.

„Vím, že lidé na hygieniky nadávají, ale na druhou stranu si myslím, že to jsou odborníci, kteří vědí, co dělají. Jejich upozornění beru vážně. Pokud je kolem mě více lidí, mám roušku i venku,“ uvedla starší žena.

V prostředcích ostravské městské hromadné dopravy měli pasažéři roušky nasazeny.

Jak uvedli zástupci Dopravního podniku Ostrava (DPO), nošení roušek doporučovali i v době, kdy nebyly povinné. I díky tomu a dalším opatřením se podle ředitele DPO Daniela Moryse dosud nikdo nenakazil.

„Žádný řidič z DPO nebyl koronavirem nakažen a ani žádný z cestujících se v ostravské MHD doposud nenakazil,“ uvedl Morys.

K TÉMATU

Bezpečnostní rada kraje

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák bude chtít zdůvodnění jednotlivých protiepidemických opatření, která v pátek jako reakci na aktuální situaci vyhlásila krajská hygienická stanice.

„V tomto kraji se neděje nic výjimečného. Svolávám na pondělí Bezpečnostní radu kraje a budu požadovat zdůvodnění každého z bodu vydaných opatření,“ uvedl na svém twitterovém účtu Vondrák - VÍCE ZDE.