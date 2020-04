ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

Od vypuknutí epidemie nového typu koronaviru odhalily české laboratoře celkem již 6216 nakažených. Z nemoci covid-19 se dosud úspěšně zotavilo 819 lidí, naopak 166 pacientů zemřelo. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se podařilo zastavit nekontrolované šíření nemoci. Vliv Velikonoc se ale pozná až za týden. "Společnost musí nadále myslet na tři hlavní principy: nošení roušky, bezpečnou vzdálenost a hygienu rukou. To je klíčové," konstatoval Vojtěch - VÍCE ZDE.

POČTY ZA MS KRAJ:

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 15.4. 8:30): 715

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 14.4. 10:00): 703

Ostrava: 276

Frýdek-Místek: 157

Karviná: 107

Opava: 95

Nový Jičín: 46

Bruntál: 22

Počet uzdravených: 77

Počet mrtvých: 14



*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava



**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

*pro zvětšení map na ně klikněte

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE

(Středa 15. dubna)



EXKLUZIVNÍ ANKETA DENÍKU: Jak starostové v kraji bojují s koronavirem?



Deník oslovil v unikátním regionálním projektu primátory a starosty v celém Moravskoslezském kraji, aby se vyjádřili k současné koronavirové pandemii. „Každý občan z médií zhruba ví, jaká je aktuální situace ve velkých městech. Právě tato anketa ale přináší ucelený pohled i do malých vesnic v regionu,“ říká šéfredaktor Moravskoslezského deníku Aleš Uher. Deník zajímalo nejen to, jak náročné byly první dny po propuknutí pandemie, jak se semkli lidé, ale i to, jak zatím hodnotí práci Vlády ČR a Moravskoslezského kraje.



ODPOVĚDI STAROSTŮ NAJDETE:



Z OKRESŮ OSTRAVA, FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ - ZDE



Z OKRESŮ OPAVA, NOVÝ JIČÍN, BRUNTÁL - ZDE

Znovu do lavic? Respektujme názory odborníků, říká ředitel opavské školy

Už déle než měsíc zůstávají doma žáci a studenti všech základních, středních i vysokých škol, které se kvůli koronaviru uzavřely. Z vlády nyní přiletěly první vlaštovky, jak by mělo uvolňování opatření ve školství probíhat - VÍCE ZDE

Policie obvinila ekologické aktivisty z vydírání a požadování úplatku

Po čtyřech letech vyšetřování uzavřeli ostravští kriminalisté případ, který je s ohledem na charakter trestné činnosti výjimečný. Dva zástupci ekologických spolků, Radim Lapšanský a Bohdan Svorník, měli vydírat několik podnikatelů. Jak? - VÍCE ZDE

Lékařka ostravské infekční kliniky: S koronou je to odlidštěná „kosmická“ práce!

/HRDINOVÉ PRVNÍ LINIE/ Lenka Petroušová se první víkend v dubnu na čas cítí mámou, manželkou a ženou. Stará se o rodinu, vaří, spí, čte, stihne si i zaběhat. A v pondělí odpoledne už míří nazpět mezi pacienty s koronavirovou nákazou - VÍCE ZDE

Pořadatelé letních táborů v Moravskoslezském kraji věří, že je uskuteční

Pořadatelé letních táborů v Moravskoslezském kraji věří že naplánované akce o letošních prázdninách uskuteční. A to jak příměstské tábory, tak i ty pobytové - VÍCE ZDE

Na záchytku! Hospody v Ostravě jsou zavřené, opilí agresoři ale vyvádějí doma

Potkat v dnešní době na ulici opilého člověka, který se sotva drží na nohou, je mnohonásobně obtížnější, než narazit na někoho bez roušky na obličeji. Důvod je jasný. Kvůli koronavirové pandemii jsou zavřené bary, hospody, restaurace a další zábavní podniky, kde alkohol teče proudem - VÍCE ZDE

OBRAZEM: Odběrové místo v Odrách je připravené

Odběrové místo v areálu Městské nemocnice v Odrách připravili ve středu 15. dubna příslušníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje - VÍCE ZDE

Nové odběrové místo v Ostravě – Vítkovicích vyšetří indikované pacienty

V budově bývalé hasičské stanice na Průmyslové ulici v Ostravě – Vítkovicích bylo dnes otevřeno nové odběrové místo - VÍCE ZDE

VIDEO: Podívejte se, jak se žije čápům na hnízdě v Ostravě-Hrabové

/FOTOGALERIE/ Na čilý ruch a příjemné pohledy na přírodu ve městě upozornil Deník čtenář Libor Hromádka. Na místo pak vyrazil fotograf Deníku Lukáš Kaboň - VÍCE ZDE

OBRAZEM: Na svaté Anně v Opavě vyrostlo v nové kolonii téměř sto nových zahrádek

/FOTOGALERIE/ K prodeji je v nové kolonii šestadevadesát zahrádek, všechny napojené na elektřinu i vodu. Osadu na svaté Anně založila soukromá společnost Živnostenská projekční - VÍCE ZDE

Ostravská galerie umění vyhlásila Soutěž o nejpůsobivější hudební skladbu

„Divadla hrají on-line, autoři předčítají svá díla na sociálních sítích, galerie nabízejí virtuální prohlídky, muzikanti hrají z oken. Galerie výtvarného umění v Ostravě teď přichází se skvělým projektem, který propojí výtvarné umění s hudbou. Doufám, že muzikanti tuto zajímavou výzvu přijmou a soutěže se zúčastní,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo - VÍCE ZDE

Plameny v Třebomi zničily auto a traktor v garáži, oheň se rozšířil i na dům

/FOTOGALERIE/ Škodu odhadem za dva miliony korun způsobil ve středu 15. dubna ráno požár v Třebomi. Oheň zachvátil garáž v níž stálo osobní auto, traktor a další zemědělské stroje - VÍCE ZDE

PODÍVEJTE SE: Světem protřelý kuchař Valíček teď vaří pro seniory Českém Těšíně

Vařil v Rusku, Skotsku, Dubaji, na Bermudách, v New Yorku i Londýně. Momentálně devětatřicetiletý kuchař David Valíček pomáhá kuchařkám v domově pro seniory v Českém Těšíně. Na výzvu domova, že shánějí kuchaře, nikdo nereagoval, tak do kuchyně nastoupil on sám - VÍCE ZDE