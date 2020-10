Rychle se zvyšující se počty nakažených nemocí Covid-19, nedostatek zdravotníků v nemocnicích, povolání armády na pomoc a výzva všem, kdo by chtěli pomoci hygienikům s trasováním, aby se přihlásili. To jsou nejdůležitější body, o kterých se mluvilo na videokonferenci po zasedání krizového štábu Moravskoslezského kraje.

Testování vzorků koronaviru v laboratoři AGELLAB ve Vítkovické nemocnici v Ostravě, říjen 2020. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Procento pozitivních případů stále narůstá a dnes je někde okolo 26 procent, zatímco před dvěma třemi týdny to bylo okolo tří až šesti procent. Jen v pátek přibylo v kraji skoro 900 a v neděli 538 nových případů. To je nejvíc v rámci celé republiky,“ řekl novinářům hejtman Ivo Vondrák (ANO). Podle něj to bylo i proto, že se udělalo přes 3000 testů.