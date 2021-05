„Celou záležitost jsme okamžitě prověřili a bohužel jsme zjistili, že došlo k závažnému chybnému rozhodnutí našeho zaměstnance. Z postupu, kterým náš zaměstnanec porušil všechny vnitropodnikové normy vztahující se k podobným situacím, bude vyvozena pracovně-právní odpovědnost a s revírníkem ukončen pracovní poměr,“ komentovala událost mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Pokácení dubu, který přes tři století rostl nad Krnovem, vyvolalo v médiích značný ohlas. Dřevorubci zde odvedli náročnou profesionální práci v těžko dostupném terénu.Zdroj: Deník/František Kuba

„Nedaleko Krnova, směrem na Láryšov, byl v tichosti pokácen odhadem přes 300 let starý dub. Rostl v lese, který spravují Lesy ČR a z okolních stromů byl výrazně nejstarší. Jednalo se jistě o jeden z nejstarších stromů na Krnovsku. Průměr kmene měl 1,2 - 1,4 metrů. Jedná se o mimořádně barbarský čin, který ještě zhoršuje fakt, že strom byl zlikvidován státním podnikem, jehož prvořadým úkolem by měla být péče o lesy a pro který by ochrana přírody měla být absolutní prioritou,“ konstatoval Michal Cestr, který na případ upozornil na svém facebooku a také ho konzultoval s několika ekology a s krajinářem.

„Obávám se, že pracovník státního podniku spoléhal na to, že na kácení tohoto majestátního stromu uprostřed lesa se nepřijde, neboť kolem něj nevede žádná cesta a zná jej tedy málokdo. Strom nikomu nepřekážel, nikoho neohrožoval. Na takový strom nelze absolutně pohlížet jako na pouhou součást takzvaně hospodářského lesa. Jako na "věc", kterou lze mrknutím oka zničit a zpeněžit,“ komentoval Cestr smutný osud stromu, který přežil několik válek a totalitních režimů, ale rok 2021 se mu stal osudným. Cestr to považuje za selhání státu a státního podniku, které mají povinnost naše přírodní bohatství chránit.