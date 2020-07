Dopis obsahuje požadavek na přehodnocení mimořádného opatření, které KHS nařídila v Moravskoslezském kraji v pátek 17. července v souvislosti s epidemií nemoci covid-19 na Karvinsku a Frýdeckomístecku.

Kromě starosty Krnova se k dopisu připojilo dalších 63 starostů obcí z Krnovska, Bruntálska, Rýmařovska, Opavska a Vítkovska. Mezi podpisy nechybí ani autogram primátora statutárního města Opavy.

Zdroj: KHS Moravskoslezského kraje

Otevřený dopis starostů ministrovi zdravotnictví a ředitelce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě



Vážený pane ministře, vážená paní ředitelko,

okamžité zavedení mimořádných opatření Krajské hygienické stanice v celém Moravskoslezském kraji (15/2020) jsme přijali s velkým roztrpčením. Za způsob komunikace jste se, pane ministře, omluvil.

Co nás trápí ještě více, je plošnost opatření. Nerozumíme, proč tak tvrdě postihla severozápad našeho kraje.



Aktuální stavy pacientů k 19. 7. 2020:



ORP Rýmařov 0,

ORP Bruntál 3

ORP Krnov 1

ORP Opava 8

ORP Vítkov 3



Takto nízká čísla si udržujeme dlouhodobě.



Od lokálních ohnisek jsme navíc velmi vzdálení. Například Krnov od Karvinska 83 km, Frýdecko-Místecka 80 km, Novojičínska 68 km. Pro lepší představu vzdáleností: za lokální ohnisko v Plzni by musela být přijata opatření v Praze.



Území našich měst a obcí patří mezi tzv. strukturálně postižené regiony. Neseme si s sebou historické břímě hlubokých ekonomických problémů ještě dávno před vypuknutím koronavirové epidemie. Naše města s nimi statečně bojují například rozvojem služeb a cestovního ruchu. Ten teď ale dostal další těžkou ránu.



Vážený pane ministře, vážená paní ředitelko, máme za sebou několik mimořádně náročných měsíců. V tomto období jsme byli jednotlivými úřady denně zahrnováni řadou úkolů.



Zajišťovali jsme ochranné pomůcky, desinfekci, pomoc seniorům, koordinovali opatření se školskými zařízeními, sociálními službami, zdravotnickými zařízeními… Vždy jsme loajálně, s vypětím sil, plnili úkoly státní správy.

Nyní prosíme, abyste přísná opatření v severozápadní části našeho kraje co nejdříve přehodnotili. Předem děkujeme.



S uctivým pozdravem,



za signatáře:



Ing. Tomáš Hradil



starosta města Krnova

signatáři:

Ing. Tomáš Navrátil, primátor statutárního města Opavy

Ing. Petr Rys, starosta města Bruntálu

Ing. Luděk Šimko, starosta města Rýmařova

Petr Kopínec, starosta města Vrbna pod Pradědem

Ing. Pavel Smolka, starosta města Vítkova

Ing. Jana Murová, starostka Města Albrechtic

Ing. Patrik Schramm, starosta města Budišova nad Budišovkou

Ing. Pavel König, starosta města Horního Benešova

Lubomír Volný, starosta města Janova

Lubomír Horka, starosta obce Bílčice

Pavel Schneider, MBA, starosta městyse Březová

Mgr. Jan Bezděk, starosta obce Dívčí Hrad

Jaroslav Vaněk, starosta obce Dolní Životice

Jan Božovský, starosta obce Dvorce

Karel Palovský, starosta obce Háj ve Slezsku

Jan Tvarůžka, starosta obce Hlubočec

Josef Kremser, starosta obce Hněvošice

Ing. Václav Volný, starosta obce Holasovice

Bc. Libor Včelný, starosta obce Holčovice

Mgr. Lenka Holešová, starostka obce Horní Město

Ing. Tomáš Gronkowiec, starosta obce Hošťálkovy

Aleš Chromý, starosta obce Hrabyně

Ing. Zuzana Kašná, starostka obce Chlebičov

Radim Hlaváč, starosta obce Chvalíkovice

Martin Korduliak, starosta obce Jindřichov

Bohumil Hrnčíř, starosta obce Jiříkov

Karel Batík, starosta obce Karlovice

Mgr. Karel Mitura, místostarosta pověřený vedením obce Krasov

Jitka Rozkošná, starostka obce Křišťanovice

Jan Houdek, starosta obce Lhotka u Litultovic

Ing. Jan Birgus, starosta městyse Litultovice

Anna Šomodíková, starostka obce Lomnice

Ladislav Podhorský, starosta obce Malá Štáhle

Jana Švejdová, starostka obce Mladecko

František Šteyer, starosta obce Mokré Lazce

Ing. Petr Malina, starosta obce Nová Pláň

Ing. Ludvík Drobný, starosta obce Nové Heřmínovy

Libor Kotlář, starosta obce Nové Lublice

Ing. Petr Toman, starosta obce Oldřišov

Ing. Antonín Rous, starosta obce Osoblaha

Přemysl Schindler, starosta obce Raduň

Ivan Fehérvári, starosta obce Razová

Radomír Tománek, MBA, starosta obce Rudná pod Pradědem

Radek Bezděčík, starosta obce Rusín

Eva Lašáková, starostka obce Rýžoviště

Radim Čech, starosta obce Skřipov

Ing. Mojmír Pargač, starosta obce Slezské Rudoltice

Roman Franek, starosta obce Sosnová

Daniela Skotnicová, starostka obce Staré Heřminovy

Roman Falhar, DiS., starosta obce Stěbořice

Taťána Svobodová, starostka obce Světlá Hora

Radomír Pražák, starosta obce Svobodné Heřmanice

Alena Mátéová, starostka obce Široká Niva

Ing. Tomáš Vavrečka, starosta obce Štáblovice

Karel Ulrich, starosta obce Štítina

Ing. Martin Sedlák, starosta obce Těškovice

Ing. Rostislav Kocián, starosta obce Třemešná

Jiří Švendt, starosta obce Uhlířov

Ing. Radek Šimek, starosta obce Úvalno

Iveta Kučerová, starostka obce Valšov

Jiří Benč, starosta obce Velká Štáhle

Ing. Alfons Pospiech, starosta obce Velké Hoštice

Ing. Salome Sýkorová, starosta obce Zátor