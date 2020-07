Narazíte na něj nedaleko svaté Anny, z Opavy – Jaktaře se vydáte po ulicích Přemyslovců a Pískové až směrem k Lukášovu mlýnu. Na své si přijdou děti i dospělí, v bludišti se totiž nejen procházíte vysokou kukuřicí, ale navíc luštíte i tajenku. Snadnější verzi mohou zkusit menší návštěvníci, pro dospělé je pak připravena o něco složitější. Dovnitř vás pustí i s kočárkem nebo se psem.

Bludiště je až do 19. srpna otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Od 20. do 31. srpna pak denně od 9 do 19 hodin a od 1. do 30. září je doba zkrácena ve všední dny od 14 do 18 a o víkendech a státním svátku od 9 do 18 hodin. Bližší informace lze najít na www.kukuricaci.cz.