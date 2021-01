Posuďte sami. Perličky k pousmání zaslali Deníku mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková a mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů.

Čerpal energii

Na tísňovou linku ostravské městské policie volal vyděšený člověk, že u stromu poblíž jeho domu stojí skoro hodinu ve zvláštní poloze podezřelý muž. Na místo vyrazila hlídka, které dotyčný řekl, že zde relaxuje a čerpá energii ze stromu.

Z divočáka ježek

Jindy strážníci vyjížděli po telefonátu ženy, která uvedla, že v bazénu jedné ze zahrad v sousedství zápasí o život malý divočák. Prý se nemůže dostat ven a topí se. Strážníci zjistili, že v bazénu neplave divočák, ale velký ježek. Strážníci ho vytáhli a vypustili zpět do přírody.

Chtěl vyšší plat

Na dojem z uniforem spoléhal muž, který prostřednictvím tísňové linky požádal strážníky o doprovod k jeho zaměstnavateli. Byl si jistý, že mu přítomnost ochránců zákona zajistí u šéfa vyšší plat.

Signály SOS

Další volající strážníkům řekl, že v jednom z oken protějšího domu někdo pomocí světla vysílá signály SOS. Jak se nakonec ukázalo, v bytě blikala vadná zářivka a nájemník byl naprosto v pořádku.

Žena s nožem

Hlídka vyjížděla také po oznámení o ženě, jež se s nožem v ruce pohybuje po ulici. Po urychleném příjezdu na místo strážníci spatřili chodkyni s malým přenosným rádiem. Jako nůž vypadala výsuvná anténa.

Zdroj: Deník/archiv

Nářek dítěte

Vážně zněl i telefonát ženy, která nahlásila, že se z protějšího parku ozývá nářek dítěte. Hlídka městské policie při prohlídce parku zjistila, že ony zvuky vydává pták v koruně stromu.

Obří zajíc

Také na tísňové lince Policie ČR 158 nebyla letos nouze o zajímavé telefonáty. Jeden z volajících například oznámil, že více než hodinu a půl sleduje dalekohledem klokana, který si líže tlapky. Na dotaz, zda jde skutečně o klokana, prohlásil, že má přední nohy malé a zadní nohy velké, tudíž jde dozajista o klokana. Když operátorka požádala o sdělení adresy, pozorovatel se bezelstně zeptal, zda požaduje adresu klokana, nebo jeho vlastní adresu. Vyslaná hlídka při příjezdu na místo zahlédla skákajícího zajíce, který se vyprostil z plotu a utekl do přilehlého parku.

Nestihl to

Na linku 158 se obrátil muž, který již v samém počátku hovoru požádal o diskrétnost a zachování vážnosti, jelikož se dostal do velmi choulostivé situace. Společně se synem si udělali procházku do parku. Najednou začal pociťovat střevní problémy. Rozběhl se za nejbližší strom, bohužel to nestihl… Výsledkem byl silně znečištěný oděv. Nezletilý syn na otce nečekal a rozběhl se neznámo kam. Muž prostřednictvím tísňové linky požádal policii o pátrání po synovi. Dítě policisté našli doma u jeho matky. Jak se otec dostal zpět, není známo.

Ozzy je v pohodě

Na papouška s velkým žlutým břichem, sedícího na světle pouliční lampy u restaurace v Havířově, upozornil policisty všímavý občan. Služba na tísňové lince informaci předala místním policistům. Dozorčí, znalý zdejších poměrů, kolegy na operačním středisku obratem uklidnil, že se jedná o známého papouška pyšnícího se jménem Ozzy. Dovětek zněl, že Ozzy je místní symbol, vše je v pořádku a majitele má poblíž.