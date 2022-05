Starosta Hradil vybral a okomentoval ukázkové „best of“ reakce. Vybral příspěvky, které stylisticky a argumentačně reprezentují většinu ostatních.

„Dříve se tak dělo jen ve dnech státních svátků, teď už bude vlajka zdobit budovu radnice trvale. Trvale vyvěšujeme českou vlajku. Tu ukrajinskou jsme vyvěsili jen dočasně. Pevně věřím, že tento tragický válečný konflikt brzo skončí a co nejvíce ukrajinských rodin se bude moci vrátit domů, protože to si přejí ze všeho nejvíce,“ komentoval Tomáš Hradil koncem března vyvěšení české a ukrajinské vlajky na krnovské radnici.

Specifické vazby Krnova s Ukrajinou

V Krnově se 7. května koná tradiční Setkání Volyňských Čechů a jejich potomků, kteří vzpomínají jak se žilo v českých vesnicích na Ukrajině. Už 15 let Krnované pořádají benefiční koncerty pro Ukrajinu. Od roku 2011 spojuje Krnov a ukrajinskou Nadvirnu partnerská smlouva měst. S partnery na Ukrajině spolupracuje i Charita Krnov. Humanitární pomoc z Krnova řadu let proudí na Ukrajinu také prostřednictvím Člověka v tísni. Také v tomto kontextu je potřeba vnímat českou a ukrajinskou vlajku na krnovské radnici.

„Drtivá většina komentujících není z Krnova, takže si dovolím doplnit, že jedním z našich partnerských měst je Nadvirna na Ukrajině. Pomáháme už přes 11 let. Na Ukrajinu jsme vypravili dávno před válečným konfliktem řadu zásilek humanitární a charitativní pomoci. Mezi obyvateli z Nadvirne a Krnova se za ty roky vytvořila celá řada přátelství. Projevuje se to i teď. Místní občané jsou obrovsky solidární, desítky rodin ubytovávají ženy a děti z Ukrajiny u sebe doma, ve veřejné sbírce se vybralo přes 600 tisíc korun. Pomáhají firmy a další instituce,“ vysvětlil Hradil na facebooku mimokrnovským diskutujícím, co symbolizují ukrajinská a česká vlajka na krnovské radnici.

Fašistickou vlajku sundáme sami!

„Jste fašistická špína a vlastizrádci. Tohle je česká zemička. Ta podpora fašistům je na zvracení. Jestli nesundáte tu fašistickou vlajku, sundáme si ji sami. Je tu organizace bude sundávat vlajky po celé České republice,“ napsal starostovi na facebookový profil Honza Konopásek. „Pane Hradil jste dobře vymatlanej. Uvědomte si že ta ukrajinská svoloč sem tahá jen nemoce a nárůst kriminality nic jiného neumí. Zavraždili svoje lidi doma a svedli to na Rusi,“ uvádí příspěvek Romana Bařiny, kterého Hradil zařadil do best of výběru stejně jako Konopáska.

„Od fanoušků po celé republice dostávám spoustu povzbudivých vzkazů. Díky, vážím si toho. Nejvíce fanouškům jsem udělal radost, když jsme na radnici vyvěsili českou vlajku. Dostal jsem přes dva tisíce opravdu krásných komentářů, jen je nestíhám všechny číst,“ napsal starosta Hradil ke svému výběru z facebookové komunikace.

Slušné oponenty starosta pochválil

Tomáš Hradil ctí zásadu: příspěvky na facebooku se nemažou. „Chtěl bych ocenit všechny, kteří s vyvěšením ukrajinské vlajky nesouhlasí a dokáží svůj názor vyjádřit slušně, bez urážek a vulgarit. Za války a jejich hrůzy může pokaždé nedostatek lidskosti a vzájemného pochopení. Všichni jednou z tohoto světa odejdeme a zanecháme tady stopu. Včetně komentářů na Facebooku,“ napsal starosta Hradil.

Ukrajinci jsou naši lidé

Má přesně spočítáno, kolik lidí přišlo na radnici sdělit mu svůj odlišný politický názor osobně a neanonymně: nula. Občané mají možnost jednou za měsíc řešit s vedením krnovské radnice jakoukoliv problematiku. Také ve středu 4. května proběhla akce „Vašich 60 minut: hodina pro občany“, kdy každý občan může bez ohlášení přijít na radnici a hovořit se starostou a místostarosty.

Do hlubin odpůrcovy duše

„Když se v Krnově s někým potkám na ulici, v posledních týdnech se téma vždy stočí k Ukrajině. Lidi o tom sami mluví a cení si toho, že město pomáhá. Pak se hovor stočí ke kritikům. Diví se komentářům na facebooku a ještě více, proč s takovými lidmi vůbec vedu dialog. Já jimi ale nepohrdám a byť nesouhlasím, mám pro většinu z nich pochopení,“ uvedl Tomáš Hradil a připomenul historii pohraničí.

Většina lidí tu pracovala ve velkých fabrikách. Často i desítky let působili na stejné pozici a považovali za jistotu, že se nic nezmění. V devadesátkách po divoké privatizaci přišly krachy a masivní propouštění, takže v roce 2004 měl Krnov přes 16 procent nezaměstnaných. Ještě dnes čelí každý osmý dospělý Krnovan exekucím.

„Problém dnes máme s "pracující chudobou". I po letech růstu nejsou neobvyklé výplaty kolem 20-25 tisíc hrubého. Důstojně se s takovými penězi dost dobře žít nedá. Ti s dluhy často pracují na černo. Když pak do této mizérie přijde prudká inflace, růst cen energií, pohonných hmot a všeho možného, je "vymalováno". Řada lidí si dlouhé roky procházela peklem. Pokud se pak dočtou o jakékoliv podpoře ukrajinským uprchlíkům, chápu, když reagují emotivně,“ vysvětlil starosta Hradil čím si vysvětluje negativní reakce na pomoc Ukrajině.