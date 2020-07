V pondělí 27. července budou ve firmě Lanex v Bolaticích probíhat hromadné odběry vzorků pro testy na covid-19 u polských pracovníků. Vzorky jezdí odebírat zdravotníci Fakultní nemocnice Ostrava, která také poté provádí testy, jejichž výsledky poskytuje do 24 hodin. Výroba ve společnosti Lanex je na polských pracovnících ve velké míře závislá. Z celkem 400 zaměstnanců je 80 Poláků, kteří pracují jako operátoři strojních zařízení. Kvalifikovanou pracovní sílu z Polska by firma jen těžko nahrazovala.

"Polské pracovníky Lanex testuje s různou frekvencí od chvíle, kdy se v dubnu otevřely hranice, v závislosti na změnách nařízení vlády, případně Krajské hygienické stanice Ostrava. Zpočátku se testovalo jednou za měsíc, v červnu platila z nařízení hygieny povinnost předkládat negativní testy jednou za deset dní, pár dnů po jeho zrušení pro Opavsko vstoupilo minulý pátek v platnost další nařízení testovat jednou za čtrnáct dní," uvedla mluvčí skupiny BR Group Ivana Gračková.

V červnu testy odhalily covid-19 u jednoho z polských pracovníků, který měl bezpříznakový průběh. Nyní už je v pořádku a testy má negativní, stejně jako dalších pět pracovníků, kteří s ním byli v bezprostředním kontaktu, takže následně museli do čtrnáctidenní karantény. U nikoho dalšího v Lanexu se onemocnění neobjevilo. Ve skupině BR Group se onemocnění projevilo ještě u jednoho pracovníka společnosti Conrop z Bolatic. Následně muselo jít do karantény osm zaměstnanců, kteří s ním byli v kontaktu. U všech byly poté opakované testy negativní. Společnost Lanex, která dodává svou produkci do 90 zemí světa, vyrábí po celou dobu koronavirové krize.

"I u nás se ale od března projevil pokles poptávky, aktuálně ze Španělska, Itálie a USA. Výroba jede tak na 85 procent. Polští pracovníci ve výrobě jsou pro nás nepostradatelní. Proto jim zajišťujeme testy, které hradíme z padesáti procent, druhou půlku nákladů si platí samotní zaměstnanci," uvedl výkonný ředitel společnosti Lanex Martin Václavek.

"Firmy, které i za současné situace stále vyrábějí a zaměstnávají lidi, jsou ty, které mohou pomoci udržet ekonomickou stabilitu kraje i celé České republiky. Uvítali bychom proto, kdyby nám v současné složité ekonomické situace stát pomohl alespoň z části nést obrovské náklady na tato povinná epidemiologická opatření. Testování PCR testy je totiž drahé a výrazně zatěžuje naše náklady ve firmách, jejichž výroba je z velké části závislá na polských pracovnících," řekl výkonný ředitel skupiny BR Group Petr Mitura.