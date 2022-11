Zatímco děti se seznámily s tím, jak to vypadá na letišti a jak vůbec funguje jeho provoz, Deník si povídal se členy aeroklubu i o chystaném projektu revitalizace celého letiště.

Mají sem vést cyklostezky z Opavy a Ostravy a letiště se tak může stát novým tahákem Moravskoslezského kraje.

Létání už od čtrnácti

Podobné akce pořádal klub už v minulosti, ale spíše v menším měřítku. Děti přijížděly na letiště například během letních prázdnin v rámci výletů. „Dnes se u nás seznámily s bezmotorovým létáním, ukázali jsme jim i motorová letadla, byly se podívat na balírny padáků. Povídali jsme si s nimi i o tom, jak a kdy se skáče, kdy vlastně mohou začít létat, protože na větroních se lze začít učit už od 14 let, u motorových je věková hranice vyšší. Mohou začít i skákat s padákem. Pod Slezským aeroklubem Zábřeh funguje i paraodbor,“ přiblížil Jaroslav Buryan, pilot větroňů, ultralehkých a motorových letadel, instruktor větroňů a ultralightů a examinátor u větroňů.

Na pilota kluzáku se mohou začít cvičit už čtrnáctileté děti, patnáct jim musí být nejpozději v den prvního samostatného letu. U motorových letounů je hranice 17 let při prvním letu. „Kdysi, když jsem začínal, tak přijel vlak, z něj vystoupilo třicet lidí a šlo se na letiště. Tehdy se základního výcviku teorie účastnilo nějakých dvacet, pětadvacet lidí. K létání se dostávalo tak deset osob a zůstal u toho jeden, dva. A třeba loni jsme měli čtyři žáky, letos jednoho, je to už spíše o jednotlivcích,“ líčí Jaroslav Buryan.

Na kole z Opavy i Ostravy

Aeroklub se nyní pustil do významného projektu, a to přípravy revitalizace sportovního a oddechového zařízení na letišti a jeho propojení s cyklostezkami z Ostravy a Opavy.

„Jsme teprve v začátcích. Propojení se již dvakrát projednávalo na krajském úřadu, konkrétně se společností MS Tourism, která je pověřena i přípravou cyklostezek pro Moravskoslezský kraj. Pozemky pod aeroklubem totiž patří právě kraji. Náš záměr se jim velmi líbil a předběžně mají zájem ho zrealizovat. Pokud by se všechno povedlo, tak někdy v roce 2023, 2024 by se mohla začít dokončovat cyklostezka mezi Ostravou a Zábřehem, protože zatím není úplná. Z Opavy už do Zábřehu cyklostezka vede prakticky celá,“ vysvětluje člen Slezského aeroklubu Zábřeh Stanislav Hoffmann.

Samotné vylepšení letiště je otázka dalších let. "Musíme sehnat peníze a podobně. Ale přáli bychom si, aby k nám přijížděli více mladí lidé, rodiny s dětmi, aby tady měli možnost využití volného času,“ vysvětluje Stanislav Hoffmann. Modernizací mají projít prostory za hangáry, kde by vznikla odpočinková zóna, v plánu je i pumptracková dráha. Letiště v Zábřehu by se tak mohlo stát kandidátem na významný turistický cíl v kraji.