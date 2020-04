Lidé samozřejmě chodí v rouškách a nadále si je vyzvedávají na úřadě, kde je pro tamní obyvatele pomáhá šít také paní uklízečka. Jinak se ale život ve Lhotce výrazně neliší od jiných let.

„Golf park zajišťuje pro zájemce rozvoz obědu, lidí pro ně chodí i osobně. A teď když už je povoleno být venku, tak si golfisté chodí do areálu odpalovat, snaží se odreagovat. Nebo přijedou cyklisté na kole a dají si čepované pivo přes okýnko,“ popisuje starosta Lhotky Josef Šrámek, podle něhož jsou tamní lidé, kteří žijí v rodinných domech se zahradami, „v pohodě“.

Hodně lidí – ať už na bruslích či kolech – využívá také in-line dráhu nebo chodí do lesa. „Nejsou to procesí, ale po malých skupinách se chodí provětrat. Ale nemám zprávy, že by se lidé srocovali nebo se chlastalo na zahradách,“ říká s úsměvem Šrámek, podle něhož pokračují také naplánované investice.

„Stavíme beachvolejbalové hřiště, dotace z města se nám podařilo získat ještě před vypuknutím koronaviru. Začalo se také s měsíční opravou dvou tenisových kurtů, na kterých už se nedalo hrát, a budeme stavět chodník na propojení Bobrovníku a Čtyřlístku,“ vyjmenoval chystané akce starosta.