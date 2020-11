Podle starosty Zlatých Hor Milana Ráce se problém objevil s novým formátem vysílání DVB-T2. „Týká se to lidí, kteří nemají satelity, jen anténu na pozemní vysílání. Bavil jsem se s techniky, kteří se snaží tu závadu opravit. Ve Zlatých Horách mají problém desítky lidí,“ sdělil.

Problém s přechodem na nový formát mají i v Lipové-lázních.

„Dokud byl DVB-T, kvalita signálu byla jakž takž. Chytali jsme ho odrazem od kopce Smrčník. Ale s příchodem DVB-T2 se to zásadně zhoršilo. Jeden můj kolega říkal, že na DVB-T chytal devatenáct stanic a s přechodem na DVB-T2 nenaladí ani jednu. Je odkázán na internetovou televizi nebo na satelit,“ popsal starosta Lipové-lázní Lubomír Žmolík, který je zároveň předsedou Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ).

Problém existuje

Právě na základě podnětů ze sněmu SMOJ se Lubomír Žmolík obrátil s žádostí o řešení situace na regionální pobočku Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Kvalitu signálu do obce přijeli prověřit pracovníci úřadu.

„V Lipové jsme vytipovali tři nemovitosti. Přijeli dva pracovníci ČTÚ, změřili kvalitu signálu a konstatovali, že skutečně v obci Lipová-lázně je na mnoha místech kvalita velmi špatná a že se s tím v podstatě nedá nic moc dělat,“ řekl.

Měřicí vozy se několikrát objevily i ve Zlatých Horách.

„Vím, že tu byli minimálně dvakrát nebo třikrát. Podle mě pracovníci konstatovali, že ten problém existuje. Objevuje se v hodně obcích, řekl bych, že je to problém celého Jesenicka,“ řekl Milan Rác.

Podle neoficiálních informací ruší signál z vysílače Praděd silný vysílač u polské Wroclawi. Problém se projevuje na Jesenicku, protože je směrem do Polska otevřené, zatímco zbytek České republiky od našich severních sousedů oddělují hory. Problém s rušením má zejména multiplex České televize. Pro některé z diváků by byly řešením lokální vysílače, které signál z Pradědu dokrývají. Například ten na Zlatém Chlumu má ale jinou polarizaci. Aby lidé chytili všechny programy, museli by budovat složité anténní systémy.

Co na to odpovědníé orgány?

Ministerstvo průmyslu o problému se signálem na Jesenicku ví.

„Na řešení situace s DVB-T2 v okrese Jeseník intenzivně pracuje Český telekomunikační úřad. Zabývá se i možným kmitočtovým řešením dokrytí,“ uvedla mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipiová.

Český telekomunikační úřad přijal od konce srpna, kdy byl vypnut multiplex 1 z vysílače Praděd, z okresu Jeseník 42 podání v souvislosti s nekvalitním příjmem televizních signálů. Na jejich základě zaměstnanci provedli 25 místních šetření u konkrétních lidí, aby zjistili příčinu nekvalitního příjmu.

„Vzhledem k relativně vyššímu počtu stížností na nekvalitní příjem signálů DVB-T2 i na základě interpretace výsledků vlastní činnosti provedl ČTÚ také rozbor příjmové situace v regionu Jesenicka. Účelem je zjištění příjmových podmínek pro příjem signálu DVB-T2 u vysílací sítě multiplex 21 na kanále 26,“ uvedla mluvčí úřadu Barbora Havelková.

Výsledky měření úřad předá provozovatelům multiplexu 21, České televizi a Českým radiokomunikacím. Ti by měli situaci vyhodnotit a pokrytí signálem případně zlepšit.

„Budeme spolupracovat, tak jako dosud i v jiných případech, na prověření radiových kmitočtů pro účely dokrytí,“ dodala Barbora Havelková.

Obyvatelům Zlatých Hor úřad doporučuje využít televizní signál z vysílače Biskupská kupa, v Lipové pak vysílač Zlatý Chlum.

„V lokalitě Lipová-lázně budeme i nadále pokračovat s měřením pokrytí, respektive získáváním naměřených dat a jejich rozborem tak, aby bylo možno vytvořit ucelený datový výstup, zda jsou výsledky pokrytí dostatečné,“ uzavřela Barbora Havelková.

Nové vysílání? Chce to pořádnou anténu

Vyřešit problémy s příjmem televizního signálu se snaží i obyvatelé Javornicka. „Já se s tím drbal hodiny a hodiny. Na maily nikdo nereagoval, přišel jsem si na to sám. Problém má hodně lidí, několika jsem s tím pomohl,“ popisuje mladý obyvatel Javorníku.

Důležitá je podle jeho zkušeností kvalitní výbava. „Chce to anténu na vzdálenost 150 kilometrů plus. Anténa musí mít zisk alespoň 30 dB. Slabší anténa nevezme český signál, protože polské to přebíjí. Pak se to musí vše manuálně propojit, naladit a jde to. A hlavně nebrat anténu ani set-topboxy z Polska, i když jsou levnější. Nejsou pro příjem v Česku vhodné,“ dodává mladý muž.