Z každého výtisku v hodnotě padesáti korun mají polovinu ceny. Současná doba koronavirová výrazně zasáhla i do jejich životů.

„Prodej rapidně klesl. Normálně jsem za den prodal čtyřicet i padesát kusů, teď je to s bídou deset, čtrnáct,“ řekl Deníku pan Zdeněk s tím, že razantní změna přišla ze dne na den.

„Časopis kupovali hodně vysokoškoláci a středoškoláci. Školy se ale najednou uzavřely. Další skupinu pravidelných klientů představovali lidé z kanceláří, kteří chodili kolem, mezi stálé zákazníky patřili i důchodci, ale ti teď ven moc nevyrážejí,“ dodal pan Zdeněk.

Prodejci mají po dohodě s hlavním regionálním distributorem vyčleněna dvě místa, kam nikdo jiný nemůže.

„Já mám Obchodní centrum Laso na Masarykově náměstí a prostor před Obchodním centrem Nová Karolina. Teď je to opravdu špatné. Studenti do škol nechodí, řada úředníků pracuje z domu a do kanceláří se vracejí jen postupně. A Nová Karolina? To je mizérie. Většina obchodů je zavřených. Tam neprodám téměř nic. Snad se obchody brzy otevřou. Na Masarykově náměstí je lidí trochu více, ale moc nekupují,“ uvedl pan Zdeněk, který se pozastavil nad chováním některých kolemjdoucích.

„Možná je to ještě horší, než před koronavirem. Bývají hrubí. Slušně je pozdravím a řeknu: Nový prostor? Odpovědí jsou nadávky a urážky. Rozumím, když mi někdo rukou naznačí, že nemá zájem, nebo otočí hlavu ode mě a jde dále, ale tohle…. Samozřejmě se takto nechovají všichni,“ krčil rameny pan Zdeněk a dodal:

„To, co dělám, je práce. Mám řádné označení, visačku s fotkou. A ať si někdo nemyslí, já ty časopisy musím nejprve koupit za své a teprve pak je prodávám.“