V karanténě je ostatně už i ředitelka krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová a podle hejtmana kraje Ivo Vondráka se kraj snaží posílit mobilní odběrové týmy, protože 40 procent provedených testů je pozitivních. Taková je aktuálně ve zkratce covidová situace v Moravskoslezském kraji.

„Situace není dobrá. WHO, tedy světová zdravotnická organizace, zmiňuje pojem pandemická únava – lidé jsou unavení a přestávají dodržovat pravidla a opatření. Nejsme však v situaci, kdy bychom si mohli dovolit toto nedodržování akceptovat,“ upozornil hejtman po jednání krizového štábu kraje na možné postihy.

Co se týče čistě zdravotnického úhlu pohledu na covid, zbývá ještě několik desítek volných lůžek v zařízeních v Bílovci a Klimkovicích, poté je kraj připraven pozitivní pacienty, kteří to potřebují, umísťovat do Hrabyně.

„Zatím nejsme v situaci, kdy bychom museli budovat polní nemocnice, ale máme vytipovány lokality, například pan primátor v Ostravě nám nabídl pavilon na Výstavišti Černá louka. Nemůžete ale provozovat polní nemocnici, pokud nemáte odpovídající personál,“ upozornil hejtman na úskalí. „Dokud nebude potřebný personál, nemá smysl se o tom bavit, u těch lůžek by neměl kdo být.“