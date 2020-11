Aktuálně LOT počítá s lety z Prahy do Varšavy a zpět přes Ostravu do 10. prosince, na všechny spoje nasadí Embraer E175 s kapacitou 76 cestujících.

První let do Prahy ale obsloužil Dash 8-Q400 s registrací SP-EQK ve speciálním zbarvení k výročí 100 let polského aeroklubu. Informovala o tom hned ráno na sociální síti fanouškovská stránka LKMT Spotters.

Ceny jednosměrných letenek budou začínat na 770 Kč. „Linka bude v této pandemické době vedená jako dočasná s tím, že pokud bude úspěšně využívána cestujícími, může být zachována dlouhodobě. Získáme tak opět pravidelné letecké spojení do hlavního města,“ uvedl již dříve Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel Letiště Ostrava, a.s.

Lety jsou naplánované pětkrát týdně: každý den kromě soboty a úterý. Doba letu z Prahy do Varšavy se prodlouží mezipřistáním v Ostravě zhruba o hodinu.

Hlasy ředitelů

„Toto letecké spojení přinese ideální možnost pro cestující, jak bezpečně a rychle cestovat mezi Ostravou a hlavním městem. Linka bude sloužit i pro cestující na trase Praha - Varšava,“ doplnil ve středu odpoledne Jaromír Radkovský, ředitel Letiště Ostrava.

„Nové letecké spojení mezi Prahou a Ostravou znamená nejen posílení přítomnosti letecké společnosti LOT Polish Airlines na našem letišti, které, jak věříme, bude příští rok pokračovat, ale také návrat vnitrostátní osobní letecké přepravy. Z toho budou profitovat především cestující, kterým se tak nabízí další způsob dopravy mezi vzdálenějšími regiony České republiky,“ komentoval linku Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Letový řád linky Ostrava – Praha

Zdroj: Letiště Ostrava

Zdroj: Letiště Ostrava