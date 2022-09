„Jel jsem z Olešné, aquapark je z technických důvodů kvůli odstávce uzavřený a u přehrady jsou jen rybáři,“ nechal se slyšet důchodce Ivan. Aktivní sedmasedmdesátník, jenž chodívá nejen pravidelně plavat, ale stále i posiluje, označil vodu v řece tekoucí z Beskyd za lepší a zdravější.

A podle Radky a Jarky, dalších přítomných plaveckých nadšenců, byla voda i docela teplá. „Nějakých sedmnáct osmnáct stupňů…“ tvrdila Jarka, středoškolská učitelka matematiky, která si k Židovi zašla odpočinout od studentů a celodenního shonu. S kamarádkou plavaly ze staroměstské méně využívané strany jezu.

„Chodívám tu každý den, když to jen trochu jde,“ poznamenala k plavání v řece Ostravici třiaosmdesátiletá paní Jaroslava, patřící mimochodem ke kádru zdejších otužilců. Podobnou frekvenci návštěv na splavu U Žida přiznávala i o generaci či dvě mladší Lucie. Koupe se tu doslova po celý rok.

A k tomuto místu se s odcházejícím létem začíná stále více upínat pozornost milovníků opravdu studené, přímo ledové vody. „Nám odstartuje čtvrtá frýdeckomístecká sezona už v sobotu 1. října od 9 hodin ráno,“ říká Ota za lokální a stále se rozrůstající komunitu otužilců.

Ti označili právě společné ponořování se do mrazivé Ostravice za ideální trénink. „Otužilce z vás neudělá to, že do si vody vlezete jednou za dva týdny, uděláte selfíčko a zase někdy. Důležitá je soustavnost a pravidelnost. Té se nejlépe docílí ve skupině s podobnými nadšenci,“ konstatovali otužilci.

Těm bude splav U Žida patřit od října vždy v soboty v 9 hodin, kdy též mohou přicházet i nováčci, a ve středy od 16 hodin. Novinkou bude letos skupinové cvičení a každopádně ubude hromadného focení. „Kdo chce do vody v kulichu, ať si, prosím, vybere jiné místo,“ dodal Ota.