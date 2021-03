Rvačka o mikrofon s předsedajícím poslanecké schůze přímo na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, odmítání roušek, nebo přirovnávání očkování proti covid-19 k holokaustu.

Tím vším se v posledních dnech a týdnech zviditelnil nezařazený poslanec Lubomír Volný, původně člen hnutí SPD – Tomio Okamura (v něm skončil poté, co se před dvěma lety pokusil kandidovat proti Okamurovi na post předsedy, a vzápětí byla zrušena jeho místní organizace). Volný se v tomto týdnu výrazně „připomněl“ i rozhovorem s moderátorem DVTV Martinem Veselovským, jenž moderátor předčasně ukončil.

„Rebel“ a stříbro

Ve stínu všech těchto excesů zůstaly některé další kontroverzní výstupy tohoto poslance, který v posledních letech proslul zejména sdílením hoaxů a nepravdivých zpráv. Například to, že jako zdravotní opatření doporučuje „inhalování koloidního stříbra“.

Fotografii sebe sama s nasazeným inhalátorem nasdílel Lubomír Volný na svůj facebookový profil v úterý 16. února po 11. hodině dopoledne. Doprovodil ji komentářem: „Zakázané ovoce nejlépe chutná. Inhalace koloidního stříbra v přímém rozporu se zákazem EU.“

Během 24 hodin dosáhla 270 sdílení, přičemž řada reakcí diskutujících uživatelů pod příspěvkem byla pochvalná a často argumentující dalšími hoaxy.

„Souhlas a obdiv. Babišova suita a přidružení vlichotníci nás tlačí hlava nehlava do americké vakcíny, sponzorované Billem Gatesem, a to do ‚vakcíny‘, které chybí třetí stupeň ověřování, který má trvat roky. Západ se rozhodl, že třetí stupeň ověřování provede na Slovácích a Češích. Ty podivné vakcíny, jak se zdá, zatím jenom přispívají na množení mutací podivných, nepřírodních virů. Nu což. Nechť si každý jedná podle svého rozumu a víry,“ napsal například uživatel označující se jako Pavel Čiháček.

„Jedno je jisté… Pokud něco EU zakáže, potom je jisté, že právě to máme pro naše zdraví dělat. Takže inhalujte,“ tvrdila jiná uživatelka vystupující pod jménem Stáňa Vodičková.

„Koloidní stříbro je super, používám ho léta, ale musí být od spolehlivého dodavatele, ne to zakoupené v lékarně, držím Vám moc pěsti, a pevné nervy, nebudete to mít jednoduché, ale stojíme při Vás, stejně tak jako Vy bojujete za nás… jako lev!!!!!!!“ uváděla další přispěvatelka, jež sama sebe nazývala Jessie Golden (k původnímu příspěvku doplněna interpunkce, pozn. red.).

Může být škodlivé

V čem je problém? Léčebné účinky koloidního stříbra nebyly nikdy ničím vůbec prokázány. „Neexistují žádné klinické studie, které by u jakékoli choroby prokázaly léčebný efekt koloidního stříbra. Představy o jeho antioxidačním, imunomodulačním nebo detoxikačním působení jsou jen fantaziemi,“ varoval již před 11 lety před koloidním stříbrem ve svém článku profesor anatomie Jiří Heřt, lékař a druhý předseda českého klubu skeptiků Sisyfos.

Současně upozorňoval, že koloidní stříbro nemá žádný smysl ani jako preventivní prostředek a tělu může při vnitřním užívání spíše uškodit.

„Stříbro není stopovým prvkem, potřebným pro tělo, naopak působí toxicky, v těle se hromadí a při delším používání může vyvolat neodstranitelné šedomodré ztmavnutí kůže – argyrii a řadu jiných poruch, především nervového systému, ale i jater a ledvin,“ upozorňoval Heřt.

Všelék od šarlatánů

Co to vlastně je koloidní stříbro? Jde o roztok, v němž jsou v deionizované vodě rozpuštěny nanočástice stříbra.

Důvodem, proč Heřt i další lékaři začali před více než 10 lety širokou veřejnost před tímto produktem varovat, bylo to, že koloidní stříbro se tehdy stalo populárním artiklem tzv. „alternativní medicíny“, jejíž prodejci ho často prezentovali jako „zázračný všelék“ a jako „přírodní antibiotikum“.

Přípravek měl podle těchto obchodníků účinkovat proti všem virům, bakteriím i plísním a daly se jím údajně léčit i všechny infekční choroby od antraxu přes tuberkulózu a zápal plic (častý projev nemoci covid-19) až po AIDS. Kromě toho mělo fungovat i na choroby neinfekční, jako je cukrovka, rakovina, artróza, neurasthenie nebo chronický únavový syndrom.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkVe skutečnosti však koloidní stříbro sloužilo pouze k tomu, aby na něm prodejci různých podvodných šidítek co nejvíce vydělali, fungovat mohlo maximálně jako placebo, tedy dodávat spotřebiteli „dobrý pocit“, že pro sebe něco dělá. Tento pocit však nebyl ničím podložen.

Úřady zasáhly

Proti byznysu založenému na klamavé reklamě zasáhly nakonec státní úřady, přičemž nešlo zdaleka jen o Evropskou unii, jak naznačuje Volný.

„Podle vyjádření Amerického úřadu pro kontrolu léčiv a potravin (Food and Drug Administration - FDA) není prokázán účinek koloidního stříbra na žádnou chorobu, a proto na potravinových doplňcích na bází stříbra nesmí být taková doporučení udávána. Proti firmám, které toto rozhodnutí nerespektují, podává FDA trestní žaloby," konstatoval Heřt.

„Také americké Centrum pro Komplementární a Alternativní Medicínu, které patří do rámce amerického Národního institutu zdraví a které je příznivě nakloněno metodám alternativní medicíny, vyhlásilo, že reklamní tvrzení o účinnosti koloidního stříbra jsou vědecky nepodložená a že obsah stříbra i složení těchto preparátů kolísá natolik, že jejich používání představuje zdravotní riziko,“ uvedl dále lékař.

V roce 2008 bylo zakázáno v Česku prodávat koloidní stříbro jako potravinový doplněk a v roce 2010 je pro vnitřní použití zakázala i Evropská unie. Koloidní stříbro se tak smí na území EU prodávat jen jako kosmetický prostředek k vnějšímu užití.