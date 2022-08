„Byla jsem tady, Lenka,“ stálo na vzkazu pod schody u vylomených (jedněch z posledních nezazděných či nezavařených) dveří do komplexu Marica.

Po pravděpodobné bezdomovkyni tady zůstaly jak kalhotky, tak dámské ponožky i podprsenka zavěšená na větvích stromu. A hromádka pomalu a jistě plesnivících buchet…

Severní a západní část areálu v Mongolské ulici – v jižní je dětský koutek a prodejna hudebnin – byla nevyužívaná dlouhé měsíce a stahovali se do ní tuze problémoví lidé. Přístup tam měli prakticky volný, chovali se nepřizpůsobivě a zavdávali sousedům důvody k pravidelnému volání policistů, hasičů či podávání stížností radnici.

Dosavadního majitele, který na žádost Deníku o komentář nejevil zájem, za to pokutoval i stavební úřad. „A jako základní podmínku nařídil zazdění všech vstupů a zajištění objektu. Bylo to nutné, ale jde o dočasné řešení. Preferujeme revitalizaci, případně zbourání celého objektu“ informoval Martin Otipka, mluvčí porubské radnice.

Zazdívat se začalo v průběhu července a nyní je naprostá většina dveří, ale i výkladních skříní, v přízemí zakrytá cihlami. „Vypadá to na zklidnění situace, už se tu prakticky žádný pobuda nepohybuje. Dříve tady jezdívali strážníci přibližně čtyřikrát do měsíce “ upřesnil jeden z obyvatelů vedlejšího činžáku – jimž konečně svitla naděje.

Porubský místostarosta Jan Dekický totiž potvrdil informaci, která je ještě zásadnější, než zazdění Marice. „Změní se majitel objektu, je podepsána smlouva o smlouvě budoucí a do konce srpna by se to mělo rozseknout,“ oznámil. Bez souhlasu prodávající a kupující strany však nemohl říci nic bližšího ke jménu nového developera…

Ve hře ovšem podle místostarosty zůstaly plány přestavby Marice na bytový dům, a to s demolicí bývalé prodejny potravin, kde mají mít nájemníci parkování. „Projekt má stavební povolení, obvod už dříve postupoval tak, aby tomuto záměru neházel klacky pod nohy. Marica je vřed Poruby a její změnu si přeje každý,“ dodal Dekický.