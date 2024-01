Harmonogram mluví zcela jednoznačně – v roce 2027 se stříhá páska i kdyby „čert na koze jezdil“. V praxi to znamená, že se prostě a jednoduše stihnout musí a jsem přesvědčený, že díky obrovské snaze krajského vedení, úřadu, projektovému týmu a všech lidí, kteří za kostkou stojí, se to podaří. Na cestě je samozřejmě spousta „ale“, nicméně jsou řešitelná. Už nyní na prostranství budoucí kostky probíhají přípravné zemní práce a v létě vyjedou bagry. Stavba se tak určitě stihne, komplikace asi nastanou s vnitřkem budovy. Je tak možné, že v jedné místnosti se bude stříhat páska a ve druhé schnout malba a ředitel nebude mít stojan na tužky, ale to jsou věci, které neohrozí projekt samotný.

Jak jsou na tom další projekty, například POHO Park nebo CEPIS? Ty ještě nebyly definitivní schváleny a přitom už dnes mají šibeniční termíny realizace… Nejsou kvůli tomu v ohrožení?

Věřím, že nikoli. Ovšem to už není tak zcela v naší moci. Všechny strategické projekty už projednala tzv. Regionální stálá konference, což je velké sezení lidí z regionu, kteří k tomu mají co říct. Teď už je to na lidech z Prahy. Některé projekty jsou definitivně projednané a čekají jen na oficiální razítko z Ministerstva životního prostředí. Mluvíme o již zmíněném POHO Parku, projektu Technicko-podnikatelské Akademie a projektu CEPIS. Konkrétně POHO Park je jeden z projektů, kde skutečně čekáme jen na rozhodnutí o poskytnutí dotace, protože jsme všechny připomínky fondu (a nebylo jich zrovna málo) vyřešili. Jiné projekty jsou stále ve fázi hodnocení a narazily na problémy, kterým rozumí jen byrokrati z Bruselu. Tady je třeba přiznat, že v těchto případech je „nůž na krku“ citelný. Ono ale stačí i jedno větší odvolání ve veřejné zakázce a celý harmonogram se bude muset zgruntu překopat.

Znamená to, že kvůli pozdnímu schválení některých projektů může dojít k tomu, že se projekt kvůli nedostatku času nakonec nebude realizovat?

Málo času na realizaci je už teď a stát se může cokoli. My se tomu snažíme předejít tím, že si spoustu věcí v podstatě platíme ze svých peněz, byť jsou normálně součástí rozpočtu dotace. To jsou typicky třeba posudky. Tady platí, že kdo je připraven, není překvapen a ušetří se hromada času. Se státním fondem máme pravidelné porady a vše poctivě konzultujeme a je skutečně vidět snaha na obou stranách. Pokud by totiž Praha v tempu nepřidala, nejenže by se projekty nestihly realizovat a peníze by propadly zpět do Bruselu. Ale je fakt vidět, že to lidé v Praze chápou a snaží se opravdu nadstandardně.

Často skloňovaný je karvinský projekt EDEN Silesia, Výzkumný a vzdělávací park Slezské univerzity, jehož budova má mít tvar indiánského týpí. Kvůli otázkám spojeným s udržitelností projektu a se zajištěním jeho provozu, je údajně celá záležitost u Evropské komise…

Nový karvinský Ráj – oficiálně EDEN SILESIA, je ze všech projektů nejsložitější. Je totiž úplně jiný. Postavit uprostřed těžebního území atypický výzkumný ústav, kde návštěvníci uprostřed pralesního vodopádu uvidí vědcům a studentům přímo pod ruce, je dost odvážné. Ale ještě odvážnější je předpokládat, že si za to ti návštěvnici zaplatí. Zkušenosti z Anglie i Austrálie říkají, že to funguje. Ale protože jde o první podobný projekt v Česku, skončil v Bruselu na superkontrole. Doufám, že tam ale nebude moc dlouho, protože za pár týdnů už kontrola nebude dávat smysl, postavit ho v termínu bychom nestihli ani teoreticky.

V jednom z rozhovorů na téma transformačních projektů v kraji jste říkal, že na některé z 10 vybraných projektů, možná nezbudou peníze. Můžete to více přiblížit, případně prozradit, o který projekt by se mohlo jednat?

Jako jediný kraj jsme se rozhodli, že necháme jednotlivé žadatele soutěžit mezi sebou. A ukázalo se, že to bylo dobře. V ostatních krajích se ty miliardy ze strategických projektů přesouvají do jiných škatulek, protože uchazeči nebyli pod tlakem a žádost nepodali. A to není úplně dobře, protože se narychlo vymýšlí, kam s penězi. U nás je podáno všech schválených 13 projektů a požadavky přesahují původně vyčleněnou částku asi dvojnásobně. Přednost samozřejmě mají ty projekty, které byly podány dříve. Ale i kdyby některý projekt v Praze nebo Bruselu neuspěl, peníze vracet nebudeme, zůstanou v našem kraji.

Projekty schválené Regionální stálou konferencí MSK:

Černá kostka, Centrum digitalizace, vědy a inovací, Moravskoslezská vědecká knihovna (nositel MSK)

Vizualizace Černé kostky.Zdroj: Archiv MMO

LERCO, Life&Environment Research Center​ Ostrava (nositel Ostravská univerzita)

POHO Park, Karviná (nositel MSK)

Projekt proměny areálu bývalého Dolu Gabriela u Karviné je téměř ve finále. Čerpání peněz na jeho realizaci musí ještě schválit MŽP. Vizualizace NEXT StudioZdroj: Deník/Tomáš Januszek

REFRESH, nadregionální řešení technologických a společenských výzev (nositel VŠB-TUO)

MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě (nositel Ministerstvo kultury)

MUSEum+ v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Takto by mohlo vypadat podle předběžné vizualizace.Zdroj: se souhlasem Moravskoslezského kraje

TPA a DIMLab, Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (TPA a DIMLab) (nositel MSK)

EDEN Silesia, Výzkumný a vzdělávací park, Karviná (nositel Slezská univerzita)

EDEN Karviná. Takto by skleníky simulující různá zemská prostředí mohly vypadat podle předběžné vizualizace.Zdroj: se souhlasem Moravskoslezského kraje

TRAUTOM – Kompetence pro 21. století (nositel Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, p.o.)

CirkArena – Circular Economy R&D Centre, Třinec (nositel Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. Třinec)

CirkArena. Takto by mohla vypadat podle předběžné vizualizace.Zdroj: se souhlasem Moravskoslezského kraje

Educatin District (nositel Dolní oblast Vítkovice, z.s.)

Podolu Park Karviná (nositel PDI a.s.)

Podolupark Karviná. Takto by mohl vypadat podle předběžné vizualizace.Zdroj: se souhlasem Moravskoslezského kraje

Centrum veřejných energetiků, (nositel Moravskoslezské energetické centrum, p.o.)

CEPIS - „Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií“, Karviná, (nositel Slezská univerzita)

Slezská univerzita chce v centru Karviné postavit originální budovu nové fakulty. Vizualizace.Zdroj: se svolením Ateliéru Velehradský s.r.o.