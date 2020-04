PODÍVEJTE SE: Místo velikonočního jarmarku virtuální prohlídka zámku Linhartovy

/VIDEO/ Jen co polevila zima, kastelán linhartovského zámku Jaroslav Hrubý se pustil do uklízení a výroby dekorací, aby bylo vše připravené na oblíbený Velikonoční jarmark. Přihlásilo se na 65 prodejců a do Linhartov se těšily stovky až tisíce návštěvníků.

Kastelán Jaroslav Hrubý se na přípravách Velikonočního jarmarku nadřel jako obvykle. Když zjistil, že letos nebude, pozvali s Karlem Knappem fanoušky aspoň na virtuální prohlídku. Foto: Karel Knapp | Foto: Deník / VLP Externista

Letos jsme se jarmarku nedočkali. Všechny kulturní akce byly kvůli koronaviru zrušeny a památky zavřeny. PODÍVEJTE SE: Nad ostravskou Porubou zářilo světlo solidarity Přečíst článek › Kastelán se stejným nasazením začal nazdobený a vypulírovaný zámek zase vyklízet, aby byl připravený na plánovanou rekonstrukci. S kamarádem Karlem Knappem, který dění na linhartovském zámku neustále dokumentuje a propaguje, natočili aspoň video, kterým pozvali veřejnost na virtuální prohlídku. Podívejte se na virtuální prohlídku linhartovského zámku „Tady dole měla být 4. dubna svatba, ale ani ta se neuskuteční. Až bude možnost, aby se víc lidí setkalo pohromadě, poprosím kamarády, aby mi pomohli se stěhováním věcí, jako je třeba drak. Toho bych sám nesundal,“ komentoval virtuální prohlídku zámku Jaroslav Hrubý. Nejvíc ho mrzí, že papírové sochy a pohádkové postavičky ze zámku měly potěšit děti u zápisu do školy. Bohužel zápis bude bez dětí. Díky krokoměru kastelán s překvapením zjistil, jak je vlastně zámek rozlehlý. Je schopný zde nachodit třeba i 25 kilometrů. Dobrá zpráva. Obnově dřevěného kostelíku v Gutech už nic nebrání Přečíst článek › „Aspoň vám ukážu, kolik místností obsahuje zámeček mimo návštěvní trasy, ale nezle je zpřístupnit z bezpečnostních důvodů nebo protože slouží jako depozit,“ uvedl Hrubý při videoprohídce, která je aspoň malou náhradou za zrušený Velikonoční jarmark. Michal Kříž v Krnově studoval dopravu a cestovní ruch, pak projel padesát států Přečíst článek ›

