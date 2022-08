„Údolní vodárenská nádrž Morávka je v našem povodí sice objemově nejmenší, ale kvalita její vody patří k těm nejlepším, jaké se v nádržích na území republiky vyskytují. Je totiž obklopena beskydskými vrcholky a není zde rozvinuta zástavba,“ uvádí Šárka Vlčková ze státního podniku Povodí Odry. Přehrada stojí od druhé půlky 60. let, patří i k významným prvkům ochrany proti záplavám.

V části hráze vedle cesty se teď pracuje, rekonstrukce za bezmála půldruhého sta milionu korun potrvá do příštího roku. „Posilujeme bezpečnost vodního díla, které v Ostravském oblastním vodovodu nese dominantní podíl na zásobování východní části aglomerace,“ vysvětluje Vlčková. Pitnou vodu odtud podle ní mají lidé v Českém Těšíně, Havířově, Třinci a vaří z ní pivovar Radegast v Nošovicích.

„Existuje přísný režim její ochrany: V ní i v bezprostředním okolí je vyloučena jakákoliv rekreace a zátopa je vyňata také z rybářského revíru,“ říká Vlčková k přehradě, jejíž odběr k zásobování vodou je průměrně okolo 230 litrů za sekundu. V kraji přitom vodohospodáři dodávají za tropických dní s extrémními vedry celkem až 2000 litrů pitné vody za sekundu (tytéž objemy má i průmysl a zemědělství).

Ve druhé půlce července evidují Povodí Odry jen minimální deště s úhrny od desíti do třiceti milimetrů. „Nedostatek srážek způsobil půdní sucho a projevoval se i na vodních tocích, zejména na těch menších to bylo už i hydrologické sucho,“ pokračuje Vlčková s tím, že nádrže jako Morávka mírní následky. Vody za sucha vypouštějí násobně více, než do nich přitéká, tím zlepšují podmínky v řekách.

A právě ve východní části Povodní Odry se po lijácích na přelomu měsíce situace mění výrazně k lepšímu. „V týdnu od 27. července do 3. srpna v Beskydech a v jejich podhůří napadlo od padesáti do sto deseti milimetrů srážek, především během uplynulého víkendu. Nejvíce vykázala Lysá hora, 137,4 milimetrů,“ uvádí Vlčková. Nyní hrozí hydrologické sucho v některých západních profilech povodí.

„Všechny naše významné nádrže mají momentálně vysoký stupeň naplnění, od pětaosmdesáti po šestadevadesát procent,“ doplňuje mluvčí státního podniku Povodí Odry. Přehradu na Morávce místní pamatují i úplně vypuštěnou: Za sebou má v období 1997 až 2000 zásadní rekonstrukci opotřebeného asfaltobetonového štítu, horní části byly například vybavovány italským těsnícím prvkem Sibelon.