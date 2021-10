Volný blok, který měl dosud dva poslance – a sice již zmiňovaného Lubomíra Volného a bývalého důlního záchranáře z Karviné Mariana Bojka, získal v celém Moravskoslezském kraji pouhá dvě procenta hlasů. V žádném z okresů Volný blok výraznější úspěch nezaznamenal, nejlepší výsledek měl v Ostravě, kde jej volilo 2762 lidí. Nejméně příznivců má Volný a spol. na Bruntálsku, kde dostali 886 hlasů.

Okamura: Vláda složená z koalic nevydrží

Zato SPD Tomia Okamury může být se svým výsledkem v Moravskoslezském kraji spokojeno. Získalo tady 12.82 procenta, nejvíce ze všech krajů, a tři poslanecké mandáty.

Lídrem kandidátky SPD v Moravskoslezském kraji byl přímo Tomio Okamura. A jak řekl deníku, je s výsledkem, kterého jeho hnutí v kraji dosáhlo, spokojen. „Celkově jsme získali přes půl milionu hlasů, což je přibližně stejně jako v minulých volbách. Moc bych za to chtěl našim voličům poděkovat. Je evidentní, že voliči jsou s naší prací spokojení,“ řekl Okamura.

Připomněl, že SPD má stejný počet voličů jako v minulých volbách. „Zaznamenali jsme ale, že přibylo asi pět procent voličů, kteří mají vlastenecké cítění. Dali hlasy hnutí Trikolóra a Levému bloku, které se do sněmovny nedostaly. A tyto voliče chceme oslovit a nabídnout jim náš program,“ řekl lídr hnutí SPD.

V odhadu složení nové vlády je skeptický v tom, že by se vláda tvoření dvěma koalicemi, ale de facto pěti stranami, dlouho udržela. „Poté, co opadne první nadšení, se mohou koalice snadno rozklížit. A na to opozice pochopitelně čeká. Bude to velmi zajímavé a my to bude bedlivě sledovat. Nám jde v prvé řadě o realizaci našeho programu a budeme využívat slabých míst koalice,“ netají Tomio Okamura.

Zisk Volného bloku v jednotlivých okresech kraje a v samotném kraji

Bruntál 2,05 % 886 hlasů Nový Jičín 2,13 % 1 652 hlasů Karviná 2,05 % 2 265 hlasů Ostrava 1,87 % 2 762 hlasů Frýdek-Místek 2,38 % 2 611 hlasů Opava 1,71 % 1 558 hlasů MS kraj 2,02 % 11 734 hlasů

Zisk SPD v jednotlivých okresech kraje a v samotném kraji