POČTY ZA MS KRAJ:

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 30.4. 17:30): 1034



Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 30.4. 19:00): 1012

Ostrava: 395

Frýdek-Místek: 224

Opava: 171

Karviná: 117

Nový Jičín: 79

Bruntál: 26



Počet uzdravených: 401

Počet zemřelých: 30



*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava



**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE

(čtvrtek 30. dubna):

Prodloužení stavu nouze i výjimky z nošení roušek. Vláda schválila nová opatření

Vláda na dnešním jednání prodloužila nouzový stav do 17. května tak, jak na úterním jednání schválila Poslanecká sněmovna. Představitelé vlády schválili také výdajové rámce státního rozpočtu pro následující roky. Schválili také výjimky z povinnosti nosit roušky. Ty se týkají dětí v mateřských školách, ale také umělců při výkonu profese - VÍCE ZDE

PŘEHLEDNĚ: Vláda uvolnila pravidla. Změny se týkají roušek, dětí i pendlerů

Vláda urychlila rozvolňování některých opatření kvůli koronaviru, třeba ohledně nošení roušek. Tvrdý verdikt ale dopadl na kulturu – v létě v Česku nebudou žádné velké hudební festivaly - VÍCE ZDE

Plošné testování v Moravskoslezském kraji: lidé termíny rozebrali do 4 minut!

Moravskoslezský kraj ve čtvrtek spustil aplikaci na plošné testování na koronavirus pro první tisícovku dobrovolníků. O necelé čtyři minuty později byly termíny obsazeny - VÍCE ZDE

Žena z Hlučínska vzpomíná na osvobození: Šířily se fámy, jak jsou Rusové krutí

Dnes čtyřiaosmdesátiletá Aloisie Foltýnková jako devítiletá zažila osvobozovací boje v rodných Markvartovicích na Opavsku. Před frontou se i s pěti sourozenci schovala ve sklepě. Když do vesnice přišli sovětští vojáci, raději před nimi nemluvila - VÍCE ZDE

Podpora živnostníků v praxi aneb zkušenost podnikatele z Ostravy

Jmenuje se Lukáš Chlebovský a v Ostravě podniká už řadu let nejen v gastronomii. Když přišla koronavirová krize, věřil v pomoc státu. Narazil. A zdvižený prostředníček, v nadsázce řečeno, uviděl i na radnici a v obchodním centru, kde má své restaurace v nájmu - VÍCE ZDE

Muž v Karviné se zastřelil přímo před policejní stanicí

Tragická událost se odehrála poslední dubnový den přímo před policejním ředitelství v Havířské ulici Karviné. Dvaasedmdesátiletý muž se tam krátce po deváté postřelil - VÍCE ZDE

Magická moc svatojakubské noci: Pálení čarodějnic bude tentokrát jiné

Poslední dubnový večer je tradičně spjat se zapalováním ohňů k pálení čarodějnic. Podle dávné tradice se noci připisuje magická moc. Letošní filipojakubskou noc ale poznamená enormní sucho a také omezení, která mají zabránit šíření koronaviru - VÍCE ZDE

Festival Colours of Ostrava letos nebude! Pořadatelé zveřejnili nový termín

Jeden z nejprestižnějších a největších tuzemských hudebních festivalů Colours of Ostrava oznámil přeložení termínu - VÍCE ZDE

Doprava v kraji se v květnu vrátí k letním prázdninovým jízdním řádům

Na základě požadavku Moravskoslezského kraje se regionální doprava od 4. května vrátí k letním prázdninovým jízdním řádům. To znamená, že bude zajištěna v rozsahu z první vlny omezení od 19. do 25. března letošního roku - VÍCE ZDE

Podivný případ z Ostravy: Muž chtěl pomoci bližnímu svému, přišel o dva miliony

Podvedla důvěřivého, silně věřícího člověka, možná se však i ona sama stala obětí manipulátorů. Řeč je o sedmapadesátileté ženě z Čech, která během několika měsíců připravila muže z Ostravska o bezmála dva miliony korun. Apelovala na jeho křesťanskou povinnost pomoci bližnímu svému - VÍCE ZDE

Mladý muž z Ostravska vyhrožoval střelbou do lidí. Hrozí mu až 12 let

Až dvanáctileté vězení hrozí dvaadvacetiletému muži z Ostravska, který vyhrožoval teroristickými útoky. Hrozil střelbou do lidí, házením granátů, tvrdil také, že na policejních služebnách a v nemocnicích uložil výbušné systémy a radioaktivní materiály - VÍCE ZDE

Z historie regionu: Od osvobození ostravských závodů uplynulo 75 let

/FOTOGALERIE/ Psal se rok 1942 a tehdejší Vítkovické železárny potřebovaly rozšířit své výrobní prostory, a tak vznikl projekt Jižního závodu - VÍCE ZDE

Dětské domovy v Moravskoslezském kraji čeká testování na koronavirus

Více než tisícovku dětí i zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji čeká od pondělí 4. května testování na koronavirus - VÍCE ZDE

Drama v Hrabůvce: Muž hrozil pistolí přítelkyni. Policisté ho zatkli na zastávce

Dramatická událost se stala v Ostravě-Hrabůvce v jednom z bytů panelákového domu. Muž hrozil plynovou pistolí expřítelkyni a jejímu kamarádovi. Policisté ho zadrželi na zastávce - VÍCE ZDE

V pokoji po jednom, u jídla odstup. Lázně s omezeními obnoví provoz

Lázně v Jeseníkách zahajují po nucené měsíční odstávce provoz. Ministerstvo zdravotnictví umožnilo od 27. dubna nástup pacientů do léčebné rehabilitační péče. První pacienty ale zařízení přivítají až začátkem května - VÍCE ZDE

