/FOTOGALERIE DOPLNĚNA/ Několik stovek lidí sledovalo v sobotu po poledni před OC Nová Karolina v centru Ostravy motocyklovou show světového formátu. Společně se dvěma parťáky se tam představil i Libor Podmol, jezdec freestyle motokrosu, mistr světa a vítěz X-Games, olympiády extrémních sportů.

Trojice jezdců předváděla na svých strojích kaskadérské kousky a řadu skoků s motorkou ve vzduchu, které od nich známe z televize něco živých show ve velkých halách.

Po zhruba půlhodině, kdy jezdci nadšeným divákům předvedli bez nehody řadu odvážných skoků, pak mohli zájemci ve foyeru OC Nová Karolina sledovat debatu s Liborem Podmolem a jezdci Františkem Mácou a Richardem Bábkem.

Osmatřicetiletý FMX rider Libor Podmol se narodil v Ostravě a jezdil klasický motokros až do chvíle, kdy objevil freestyle motokros, kterému se věnuje už 20 let. „Je to tvrdý sport a mám tak jedno těžší zranění ročně,“ prozradil.

A kdo si chtěl do sytosti užít kaskadérských kousků a burácení motokrosových strojů v podání našich předních jezdců, mohl sledovat Special Brothers Crew neboli Adama Peschela, Pactricka Peschela, Jakuba Kykala a další.

Nedělní program

Na letošní moto show je toho ale na programu daleko víc. V neděli se ti, kdo přijdou, mohou těšit například na českou dakarovou motocyklovou legendu Davida Pabišku, trialového šampiona Martina Matějíčka, šéfpilota českého kamionového týmu Fesh Fesh na Dakaru Tomáše Vrátného nebo závodnici a účastnici legendárního Tourist Trophy na ostrově Man Veroniku Hankocyovou.

V neděli si návštěvníci mohou venku vyzkoušet řízení čtyřkolky, bude tam i pitbike dráha. Pro děti organizátoři v prvním patře obchodního centra připravili fun zónu a dětskou dopravní školku.