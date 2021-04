Tatra 162, valník Tatra 128 z roku 1951, letištní tahač a Tatra T 813 byly první automobily, které řidiči navezli. Stavbu muzea vyšla na 173 milionů korun. Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo pro Deník upřesnil, že 111 milionů korun šlo z Evropské unie, zbytek z krajského rozpočtu.

„Je to včetně interiéru a rekonstrukce té slévárenské haly,“ připomněl Lukáš Curylo. V muzeu by mělo být vystaveno zhruba sedm desítek nákladních automobilů, rozdělených do jednotlivých sekcí – vojenské, hasičské a podobně. „Bude tady také takzvaná Rybičkova sbírka motocyklů a také zde budou interaktivní prvky pro děti a rodiny,“ dodal Lukáš Curylo.

Přípravy trvaly rok, otevřít se má letos

Muzeum nákladních automobilů bude pobočkou Muzea Novojičínska. Jeho ředitel Zdeněk Orlita pro Deník uvedl, že se zhruba rok, a to i personálně, připravovali na to, aby pobočku mohli letos v srpnu nebo září otevřít.

„Toto muzeum je hodně specifické,“ poznamenal Zdeněk Orlita doplnil, že nápad nového muzea vznikl ve spolupráci Tatry, Muzea Novojičínska a Moravskoslezského kraje. Když v roce 2016 vznikla první studie rekonstrukce slévárny, už bylo zřejmé, že provozovatelem bude Muzeum Novojičínska, krajská příspěvková organizace.

Generální ředitel Tatra Trucks Pavel Lazar prozradil, že nejstarším tatrováckým exponátem bude replika prvního nákladního vozidla Tatra z roku 1898.

„Budou tady ale také vozidla, která vyrábíme ještě v této době. Budou tady vystavená rovněž vojenská vozidla, nebo ta, která jsou úzce spjatá s historii automobilky Tatra,“ pokračoval Pavel Lazar a jako příklady uvedl vozidla T 111, T 138, T 148, T 813 nebo Tatra T 815, ta konkrétně jako expediční vozidlo, které na přelomu 80. a 90. let minulého století absolvovalo expedici Tatra kolem světa. Chybět nebude ani vítězná Tatra Karla Lopraise z Rally Paříž-Dakar a lidé se mohou pokochat třeba pohledem na tatrovácký autobus.

Pavel Lazar také připomněl, že expozici doplní naše jediná kulturní železniční památka Slovenská strela, která bude vystavena ve vedlejším pavilonu.

„Ta v současné době absolvuje soubor testů, aby prokázala způsobilost provozování bez omezení na tratích České republiky,“ doplnil Pavel Lazar s tím, že Slovenská strela, která umí jet rychlostí 146 kilometrů za hodinu, musí při testech najezdit okolo 600 kilometrů.