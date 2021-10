Vzhledem k tomu, že to mělo v několika případech vyjít, podělil se s touto zkušeností známému. Domluvili se na spolupráci a na provizi, kterou za „odvedenou práci“ dostane. Třicetiletý komplic pokračovat v této činnosti téměř 14 dní.

"Postup byl ve všech případech stejný. Zákazník si do vozidla či kanystru natankoval naftu, obviněný muž na pokladně za ně zaplatil tankovací kartou, ale od zákazníku vybral hotovost, přičemž si měl nechat zaplatit za naftu dvacet korun za litr. Zákazníci se nad ničím nepozastavovali a zřejmě viděli výhodu, že ušetřili asi deset kroun za litr nafty," pokračuje mluvčí policie.

Čtyřicetiletý muž před tím pracoval u zmíněné mezinárodní přepravní firmy. Pak ale v práci skončil. "Jenže neodevzdal všechny služební věci a ponechal si tankovací kartu. Údajně měl finanční potíže, proto vymyslel plán, jak by rychle mohl přijít k penězům," uvádí mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.

Jak přijít k penězům si vymyslel čtyřicetiletý muž z Ostravy, kterého krátce před tím propustila mezinárodní přepravní firma. Chlapík začal nabízet lidem u benzinky, aby si načepovali naftu a měl způsob, jak jim ušetřil peníze a on sám vydělával. Později přibral i třicetiletého kumpána.

