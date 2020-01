Policisté z Obvodního oddělení Město Albrechtice a následně i komisařka Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále v pátek 17. ledna okolo čtrnácté hodiny přijali oznámení o neštěstí. Muž z Bruntálska ve věku 71 let byl postřelen.

Došlo k tomu v Bohušově v lesním porostu zvaném Mrchoviště. "Jak bylo okamžitým prověřováním zjištěno, tak uvedený jednasedmdesátiletý muž byl společně s dalším mužem ve věku 75 let z Brněnska na lovu zvěře. Seděli na zemi a na nízkém pařízku. Starší z mužů, který seděl na pařízku vstával. Při tom v ruce držel legálně drženou zbraň typu kulobroková kozlice. Tu si chtěl připravit k lovu divokého prasete. Při tomto však došlo k výstřelu z nabité zbraně a kulová střela zasáhla na zemi sedícího muže do zad," popsal neštěstí na lovu policejní mluvčí René Černohorský.

TĚŽKÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ Z NEDBALOSTI

Sotva byl postřelený muž předán do okamžité péče lékařů, následovaly orientační dechové zkoušky na alkohol. "Vyzněly u zúčastněných osob negativně. Policisté zajistili zbraň k dalším procesním úkonům. Nešťastná událost je dále prověřována ze strany bruntálských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti," doplnil Černohorský. Do lesů u Bohušova vyrazili záchranáři sanitkou z Města Albrechtice a rovněž byli na misi vysláni letečtí záchranáři z Ostravy.

TRANSPORT VRTULNÍKEM DO OSTRAVY

"Muž ve věku jednasedmdesáti let měl být podle informací, které mají záchranáři k dispozici, zasažen projektilem z kulovnice. Z lesa byl dopraven do vesnice, kde jej také ošetřovaly posádky záchranné služby. Zasahující lékař zjistil známky střelného poranění v oblasti trupu. Postiženému, který byl v době zásahu při vědomí, byla poskytnuta přednemocniční neodkladná péče a poté jej vrtulník LZS transportoval do Fakultní nemocnice v Ostravě. Předán byl do péče lékařů tamního urgentního příjmu," doplnil informace mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.