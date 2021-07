Je to adrenalinový a poučný zážitek. Albrechtičtí školáci pro tento fyzikální jev hned vymysleli přiléhavý název: dračí dech.

Prázdniny, chemie a fyzika

Chemie a fyzika o prázdninách? Super! Děti z příměstských táborů na Osoblažsku a Albrechticku jsou nadšené, když před ně předstoupí Kateřina Hrabalová v bílém plášti a na zahradě se začne chovat jako v laboratoři.

Školáci si pod jejím vedením sami vyzkouší, jak povrchové napětí udrží kovovou sponku na hladině nebo jak těžký je balonek plněný oxidem uhličitým.Když si připraví plyn do zapalovače a pěnivý saponát, všem je jasné, že se přiblížil zlatý hřeb programu: ohnivý experiment s plameny přímo na dlani.

„Když pěnu vytvořím ze saponátového roztoku probubláním plynu do zapalovače, vypadá to úplně stejně jako obyčejná pěna do koupele. Plyn ale na rozdíl od vzduchových bublinek intenzivně hoří. Kapalina z hořících bublin se rozprskne a spolehlivě ochrání naši kůži před žárem. Plyn shoří ve zlomku vteřiny. Povrchem ruky vnímáme žár plamene, ale neublíží nám, protože pokožku neustále ochlazuje kapalina a celé to trvá velmi krátce. Díky tomu si pěnu s plynem můžu nabrat do dlaní a zapálit, a nic se mi nestane,“ prozradila Kateřina Hrabalová dětem fyzikální podstatu oblíbeného experimentů s ohněm.

Maminka, pedagog i laborantka

Kateřina Hrabalová jako maminka školáka dobře ví, jak omezené možnosti žákům a učitelům nabízí distanční výuka. Sama získala vzdělání v oboru analytické chemie a svůj pedagogický talent objevila při doučování matematiky. Svou zkušenost matky, laborantky a pedagoga přetavila do zážitkové show, na kterou děti hned tak nezapomenou.

Své experimenty komentuje z pozice animátora, šoumena, kouzelníka, dobrosrdečné mamky a neformální učitelky v jednom. Dobře ví, co zajímá děti ve školním věku, čím se baví, a jak jim formou her podat vědomosti, kterým se ve škole říká učivo. Rodiče zase vědí, že experimenty Kateřiny Hrabalové na příměstských táborech jsou pod kontrolou a nezahrnují žádné jedy ani výbušniny.

Děti si nejspíš nezapamatují slova jako hydrogenuhličitan nebo uhličitan. Zato díky setkání s Kateřinou Hrabaovou budou už navždy vědět, že jedlá soda je něco úplně jiného než soda na praní.

Nenewtonovská kapalina

Katařina Hrabalová nad nádobou nenewtonovské kapaliny s dětmi vášnivě diskutuje o porušování Newtonova zákona viskozity, o vlastnostech domácího slizu, o výrobě škrobu z brambor i o vaření.

„Maminka je kuchařka a pekařka, takže Solamil má doma a používá ho každou chvíli. Zrovna dneska ráno jsme měli na snídani její skvělý mrkvový dort. Mňam. Ale stejně je to s kamarády na táboře lepší než doma. Včera jsme hledali kešky a stavěli zážitkový chodník. Dneska ještě budeme soutěžit ve vaření,“ zapojila se holčička do diskuse nad nádobou škrobu, který se chvíli chová jako kapalina a vzápětí jako plastelína.

Škola v přírodě

Také Alena Křištofová má děti ve věku školáků, a často přemýšlela nad tím, jak formou hry předat mladé generaci důležité znalosti. Vzhledem k tomu, že bydlí na zámku ve Městě Albrechticích – Hynčicích, chystá dětem zážitky v Zámeckém parku.

Čeká je tu spousta zajímavostí z oblasti zahradničení, přírodovědy, chovatelství, vaření i kreativní vymýšlení zážitkové cesty, po které se chodí bosýma nohama. A také vyprávění o rajčatech, starých odrůdách a o historii zámku i oranžerie. Míčové hry jsou nejzábavnější právě v Zámeckém parku, protože tu žije inteligentní border kolie Lilie, co pochopila pravidla a dokáže se zapojit.

Do organizace příměstských táborů se zapojil také starosta Třemešné Rostislav Kocián, který dokáže děti nadchnout pro vlastivědné výlety po okolí. Mikroregion Osoblažsko nabízí dětem celodenní akce a příměstské tábory v Třemešné, Městě Albrechticích, v Osoblaze, v Dívčím Hradě i v Jindřichově.