Nádražní budova z roku 1964 postavená v „bruselském stylu“ je jednou z nejnovějších českých kulturních památek. Obdivu se dočká ale nejdříve na podzim 2023. Dnes stále působí jako reklama na prázdnotu.

„Dovnitř ani nejdu…“ uvádí Karel žijící na opačné straně Vítkovic. Nádražní budovu si jde prohlédnout asi po patnácti letech a vzpomíná na své dřívější cestování vlakem z místního perónu do zaměstnání v Šenově. To ještě vchází normálně čelním vstupem – ten je však už několik let zamčený, zevnitř zahrazený oplocením a doplněný šipkami odkazujícími za roh.

Dovnitř se nyní chodí z boku a nepořádek se jaksi přemisťuje ven z budovy. Stejně jako individua pobývající zde nikoliv kvůli ježdění vlaky. Betonové bloky „okupované“ v předešlých měsících opilci a bezdomovci jsou oblepeny výstražnou páskou: Zákaz sezení! Na pořádek v prázdnotou působící nádražní hale dohlíží bezpečnostní služba. Dále se dá jít jen na nástupiště.

Marek v bufetu u vodky a piva si sekuriťáka dobírá, že by mohl být i něco jako kastelán… když se teď nachází v prostoru nové kulturní památky. „Dříve jsem hlídal na Dole Michal a ten je památkáři taky chráněný,“ předhazuje příslušník ochranky Tomáš. S prodavačkou Ilonou se každopádně shodují, že na nádraží je čistěji i klidněji. Ale prodej občerstvení nejde, není moc komu.

„Od rána ani ne stovka lidí,“ přizvukuje po poledni železničářka ve výdejně jízdenek. Na stanici ve Vítkovicích má směnu po půl roce (jinak dělá ve Svinově). Určitým rozptýlením tu se stává mládenec středovýchodního vzhledu komunikující v českém jazyce jen slovy „Kunčice“, „Havířov“ a „Dobře!“ Delší dobu trvá, nežli se Afghánce podaří nasměrovat na správné spojení.

ZMĚNA MÁ PŘIJÍT V ROCE 2022

Živo má být na Nádraží Vítkovice od léta 2022. „To předpokládáme zahájení stavebních prací. Budova projde komplexní rekonstrukcí včetně jejího obvodového pláště z takzvaných boletických panelů, opravíme prosklené pásy nad vchodem, dále kombinaci obkladů a vyklápěcích oken v bočních průčelích,“ vzkazuje Nela Friebová za Správu železnic coby vlastníka objektu.

Za přibližně 380 milionů korun se má podle ní jedna z ostud města proměnit k lepšímu. Aby se tu cítili příjemně nejen cestující, ale též úředníci Generálního finančního ředitelství. Jehož pracoviště bude ve výpravní budově. „Vyřešíme i nové uspořádání vnitřních prostor k jejich využití pro komerční účely,“ říká Friebová. Správa železnic kvůli tomu jedná s obvodem Vítkovice.