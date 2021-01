Dva ze tří zakladatelů videoportálu naHoru.tv jsou filmaři dokumentu o Beskydské sedmičce a v rámci crowdfundingu natočili několik rozhovorů s běžci. Konkrétně s ultramaratonci Milošem Škorpilem, Janem Zemaníkem a bosochodcem Petrem Poupětem.

„Lidi o rozhovory z horského prostředí měli zájem, a tak jsme si řekli, že bychom se mohli do takových rozhovorů pustit ve větším. Navíc rozhovory na internetu z horského prostředí o horolezcích, běžcích, cyklistech, chatařích nebo horských vůdcích nikdo takto nenatáčí,“ přiblížil Aleš Nenička, jak tento projekt, tedy videoportál, která najdete na adres naHoru.tv, začal vznikat.

Jsme tři… a to je výhoda

„Byla to trošku náhoda, Lukáš Havránek náš všechny propojil, Aleše Neničku zná už dlouho a my jsme se poznali přes našeho společného horského guida Viktora. Nejnáročnější byly asi přípravy typu vymyslet název, logo, celkovou identitu a hlavně positioning, tedy kdo chceme být a pro koho. Pak samozřejmě taky shodnout se na konceptu rozhovorů, vytvořit web… Ale máme tu výhodu, že jsme tři, takže když jsme v něčem neměli stoprocentní shodu, vyhrál většinový názor,“ poznamenal s úsměvem Martin Brixí.

Cílem videoportálu je přinášet zajímavý obsah lidem, kteří mají rádi hory a pohyb v nich. Ať už turisticky, na kole, běžkách nebo skialpech. „Videoportál je tak něco, díky čemu se do hor vždycky na chvíli přenesou a přinese jim třeba i nějakou inspiraci: kam jet, co tam dělat nebo dát tipy na zajímavý film, videa, dokumenty, které v éteru jsou,“ popsal Lukáš Havránek a dodal, že společně se svými kolegy pomalu budují okruh diváků a zjišťují, co se jim líbí a co ne.

„Pozitivní reakce jsou především na osobnosti z rozhovorů, které u nás dostanou poměrně dost času na rozdíl od vstupů z médií a televizí. Spousta horolezců umí třeba o svých expedicích zajímavě povídat, ale v pětiminutovém rozhovoru a po návratu z expedice to opravdu nejzajímavější nemá šanci padnout. U nás však ano. Rozhovory jsou totiž průměrně v délce kolem čtyřiceti minut,“ zdůraznil Havránek.

Crowdfuding kampaň

Tento projekt je zatím na začátku, ale jeho zakladatelé už mají hodně vizí do budoucna. „Rádi bychom natočili v příštím roce minimálně dvacet rozhovorů s osobnostmi z celého Česka. V rámci platformy Donio.cz budeme od ledna dělat crowdfuding kampaň, abychom mohli náš projekt více rozjet. Rádi bychom v budoucnu také natáčeli krátké video inspirace, kam vyrazit na výlet nebo udělat krátký seriál o bezpečnosti na horách. Vizí je tedy dost, ale teď se primárně soustředíme na rozhovory,“ řekl Aleš Nenička.

Všichni tři dávají do projektu hodně vlastního času na úkor volného času. A taky nemálo svých peněz, ať už za techniku, softwarové licence nebo třeba sponzoring příspěvků na sociálních sítích.

„Chybí nám tak nějaký partner nebo partneři, díky kterým bychom mohli projekt dále financovat. Nechceme ale jen tak někoho, takové možnosti tu už trošku byly. Je pro nás důležité, aby partnerská značka či firma měla podobné smýšlení jako my, aby fungovala chemie, takže se dá říct, že to musí být "minimálně" milovníci hor,“ uzavřel Martin Brixí.