Obžalovaným byl René M. (44 let) z Ostravy, který jako řidič osobního vozidla značky Ford Mondeo připravil děsivé okamžiky o dva roky mladšímu cyklistovi.

K incidentu došlo vloni v létě v Ostravě-Staré Bělé. Toho dne měl René M. špatný den. Když v odpoledních hodinách projížděl zmíněnou ostravskou čtvrtí, dostal se za cyklistu. Nervozita, stres a pocit, že ho muž na kole zdržuje, udělaly své. Předjel ho a po chvíli ve čtyřicetikilometrové rychlosti prudce šlápl na brzdu. Následky v té chvíli nedomyslel. Cyklista neměl šanci zastavit. Narazil do zadní části auta a spadl. Jako zázrakem vyvázl jen s odřeným bokem.

Případ řešila policie a René M. nakonec v pátek stanul před soudem. Svého činu litoval a ke všemu se přiznal. Zapírat ani nemělo smysl. Svědectví a kamerový záznam z auta, který policii sám poskytl, hovořily jasně. „Prohlašuji vinu,“ uvedl obžalovaný, který se již dále k události nevyjádřil.

Dohoda

René M. s cyklistou uzavřel dohodu o narovnání, kdy mu zaplatil deset tisíc korun a dalších dvacet tisíc hodlá uhradit v pravidelných splátkách. Zraněný muž s tímto řešením souhlasil a uvedl, že celou věc považuje za vyřízenou. René M. také u soudu prohlásil, že je připraven na místě složit dvacet tisíc korun do fondu na pomoc obětem trestných činů.

Jeho obhájce se poté snažil přesvědčit soud, aby využil takzvaného odklonu v podobě institutu narovnání, což by znamenalo nepokračování v trestním stíhání. Advokát u soudu řekl, že klient si je zcela vědom svého nevhodné chování, které označil za exces.

Odmítnutí

Státní zástupce ale variantu narovnání odmítl. Poukázal na to, že šlo o úmyslný čin a vybržďování je velmi nebezpečný prvek, který na silnice rozhodně nepatří. „Toliko náhodou nedošlo k mnohem závažnějšímu poranění,“ zdůraznil.

Soud nakonec narovnání odmítl. Vzhledem k okolnostem rozhodl o podmíněném zastavení trestního stíhání na zkušební třicetiměsíční dobu. René M. se současně zavázal, že během poloviny této zkušební doby, tedy patnáct měsíců, nebude řídit motorová vozidla.

Pokud by závazek porušil nebo ve zkušební době porušil zákon, trestní stíhání bude pokračovat. Od přísnějšího verdiktu jej zachránilo prohlášení viny, finanční vyrovnání se s cyklistou i ochota složit peníze do fondu na pomoc obětem trestných činů. Verdikt je pravomocný.

Agresivní kolař

Ne vždy jsou ale viníky motoristé. Nedávno ostravský soud potrestal cyklistu, který si v Ostravě vyšlápl na řidičku osobního vozu. Ta jej pouze upozornila na riskantní chování. „Kličkoval na kole po vozovce. Pak pedálem narazil do obrubníku, málem spadl. Zatroubila jsem, aby si uvědomil, že za ním někdo jede,“ uvedla žena. Cyklista v křižovatce kolo odstavil a vydal se k autu stojícímu na červenou.

„Ty krávo, co na mě troubíš? Nejsi p…?“ rozčiloval se. Pak se začal dobývat do auta. „Zamkla jsem. Když zjistil, že dveře neotevře, praštil do zrcátka, rozbil čelní sklo, vytrhl i stěrač,“ dodala řidička. Vše zachytily kamery v křižovatce. Soud muži vyměřil podmíněný trest.