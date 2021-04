Ostrava – 13. května 2016. Tehdy Petr Konečný ve Lhotce, navzdory mnoha nevěřícím Tomášům, otevřel vlastní golfový areál, aby si měl kam chodit zahrát. Sám se k tomu sice ještě pořádně nedostal, zato lidé si jeho areál oblíbili ihned. A brzy si na něm mohou vychutnat hru zcela jiných rozměrů než doposud. Smělé plány měl Konečný původně připraveny na den pátého výročí, ale vinou počasí bude tráva v provozuschopném stavu asi o měsíc později.

Každopádně obdobně jako na karvinských Lipinách nebo luxusním golfovém resortu na Ostravici se tam otevře jamkoviště, tedy nástroj pro skutečnou hru golfu. Dosud si tam lidé mohli přijít odpalovat míčky ze stanovišť, trénovat hru v pískových bunkrech nebo zahrát zmenšený adventure golf.

„Otevřeme šestijamkovou akademii. Klasické hřiště má sice osmnáct jamek, ale bude to první golfové hřiště v Ostravě, kde si lidé mohou zahrát. Délka bude zhruba devadesát metrů, což je pro golfistu základní vzdálenost,“ popisuje modernizaci areálu majitel Petr Konečný, který za tímto účelem při vstupu zřídil novou budovu s recepcí, kde budou zájemci o hru obslouženi.

Přestože otevřel „jen“ zkrácené jamkoviště, má to podle něj pro hráče spoustu výhod. „Když hrajete na osmnáct jamek, i s cestou na hřiště vám to zabere až osm hodin, což si ne každý může dovolit. Navíc já to tady nemám pro typ lidí, kteří jezdí na Čeladnou, ale pro ty, kteří si tady přijdou zahrát po práci, třeba na zkoušku. A klidně v cyklistickém! Takhle by asi nikde nikoho nepustili,“ říká Konečný.

V Golf Parku Lhotka se na jamkovišti bude platit celodenní vstupné, nikoli hodinové či podle počtu her, lidé se tak v průběhu dne mohou do areálu libovolně vracet.

Golfový klub zaregistrovaný u federace!



Od letošního roku se mohou milovníci golfu v Ostravě přihlásit do nově zaregistrovaného klubu u České golfové federace (ČGF). Jmenuje se Golf klub Lhotka. Pro golfisty tím vzniká řada výhod. Po zaplacení členského poplatku 1500 korun, který patří mezi nejnižší v republice v republice, hráči například nemusejí platit jednotlivé vstupy a hry, navíc si coby členové ČGF mohou zahrát na kterémkoli hřišti v zemi. Už od otevření areálu se navíc ve Lhotce pořádá dětská golfová akademie, pro nejmenší zdarma, starší děti si za koučované lekce platí. Ročně za tímto účelem do Golf Parku Lhotka chodí na sedmdesát dětí.