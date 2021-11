Dopady bankrotu společnosti Arca Investments a. s., která si napůjčovala prostřednictvím vysoce úročených směnek 23 miliard korun, se dotkne daleko více lidí než se původně očekávalo. Společnost do roku 2018 vedl hlavní akcionář Pavol Krúpa, který se na veřejnosti proslavil díky svým ostrým sporům s dalším miliardářem a investorem Zdeňkem Bakalou.

Mezi 1700 věřiteli jsou desítky bytových družstev z celé České republiky, které do Arky investovaly peníze s vidinou rychlého a vysokého zisku.

Nervozita vládne i mezi tisíci nájemníky a členy Stavebního bytového družstva Nová huť (SBD NH). Důvodem je 20 milionů korun, o které družstvo „přišlo“ během investice do směnek společnosti Arky. Ta letos zbankrotovala a zanechala za sebou obrovské dluhy v celkové výši bezmála 23 miliard korun. Jde o největší krach od devadesátých let minulého století. Věřitelů jsou bezmála dva tisíce.

Jedním z nich je i SBD NH, které má teď co vysvětlovat svým členům, mezi nimiž se dokonce mluví o konci družstva či propouštění zaměstnanců. To ale vedení důrazně odmítá a na svých webových stránkách zveřejnilo dopis, v němž celou situaci vysvětluje.

Úroky

Jak popisuje, dva z devíti členů představenstva se v roce 2019 bez vědomí družstva rozhodli investovat dvacet milionů korun do směnek Arca Investments a.s. „O této finanční operaci nebyli informováni ostatní členové představenstva, ředitel družstva ani kontrolní komise,“ stojí v dopise, který mimo jiné podepsal i ředitel družstva Lubomír Šebesta.

Mělo jít o zhodnocení finančních prostředků družstva. Vše zpočátku vypadalo jako dobrý nápad. Na účet družstva byly připsány úroky ve výši přibližně 890 tisíc korun.

V roce 2020 následovalo uzavření další smlouvy na nákup směnek společnosti Arca Investments a. s. ve stejné celkové částce. „Bohužel ale v roce 2020 tato společnost sjednané plnění nevyplatila a v květnu 2021 bylo usnesením Městského soudu v Praze o úpadku s touto investiční společností zahájeno insolvenční řízení pro neschopnost dostát svým závazkům vůči přibližně 1700 věřitelům,“ konstatovali zástupci SBD NH. V dopise ale ubezpečili členy družstva, že mají vše pod kontrolou.

Nic nehrozí

„Vzniklá situace, jakkoliv ji nezlehčujeme, ale v žádném případě neovlivňuje každodenní chod družstva. Družstvu rozhodně nehrozí úpadek a není ve finančních nesnázích. Nekupuje ho žádná developerská společnost a nejsou propouštěni jeho zaměstnanci. Družstvo má na svých účtech dostatek finančních prostředků na pokrytí všech potřeb svých družstevníků i dodavatelů,“ stojí ve vyjádření.

Ředitel družstva Lubomír Šebesta v telefonickém rozhovoru Deníku potvrdil, že o krachu či propouštění nemůže být řeč. „Jsou to poplašné zprávy,“ řekl Lubomír Šebesta.

Jak na závěr vedení SBD NH uvedlo, družstvo své pohledávky řádně přihlásilo do insolvenčního řízení. Do tří let by se do pokladny mělo vrátit 55 procent z neuhrazené pohledávky.

Nervozita

Jeden ze členů družstva, který si přál zůstat v anonymitě, Deníku řekl, že lidé s obavami sledují další vývoj. „Co se bavím s lidmi, tak jsou všichni velmi nervózní a bojí se. Vím o tom, že velká část družstevníků si chce převést byty do svého vlastnictví, aby se jistili, pokud by nastaly problémy. Prostě aby o ty byty nepřišli. Ten strach je patrný,“ uvedl člen družstva. Podle něj družstvo přišlo o peníze, které mělo navíc.

„Je to ztráta ve smyslu toho, že to, co bylo navíc, už není,“ řekl s tím, že mezi lidmi panuje obava, zda má současné vedení, které finance neohlídalo, situaci pevně v rukou. Podle člena družstva sílí hlasy volající po odvolání nynějšího vedení.

Oba členové představenstva, kteří bez vědomí družstva provedli zmíněné investice, od letošního podzimu nejsou v představenstvu. První odstoupil sám, druhý byl odvolán.

Se zkrachovalou společností Arca Investments a. s. je spojován slovenský podnikatel Pavol Krúpa, který byl do roku 2018 hlavním akcionářem společnosti. Se současným majitelem Arky Rastislavem Veličem je kvůli údajným nevyřešeným finančním nárokům v ostrém konfliktu.

Pavol Krúpa paradoxně před několik lety pořádal v Ostravě demonstrace a podporu nájemníků bytů OKD, při kterých se ostře vyhradil proti podnikateli Zdeňkovi Bakalovi. Nakonec se v důsledku krachu Arca Investments a. s. dostalo do potíží jedno z ostravských bytových družstev.

Kdo je Pavol Krúpa



Pavol Krúpa (nar. 1972), slovenský podnikatel a finančník žijící v České republice, majitel investiční společnosti Krupa Global Investments, dříve akcionář skupiny Arca Capital. V rámci svého podnikání agresivně skupuje firmy ve finančních potížích za cílem jejich ovládnutí. V polovině 90. let se zaměřil na obchodování s cennými papíry, když skupoval akcie různých společností, které se ziskem prodával.



V České republice na sebe poprvé výrazně upozornil v roce 2007, když jeho firma Arca Capital Bohemia koupila od bývalého premiéra Stanislava Grosse akcie firmy Moravia Energo, na kterých Gross podle médií během několika měsíců vydělal 80 milionů korun. Bývá označován za „nájezdníka", jenž se snaží využít slabin firem, které se ocitnou v problémech. Dlouhodobě se angažoval v otázce OKD, ostře vystupoval i proti převodu hornických bytů. Podle rozsudku amerického soudu má ale zaplatit 32,4 milionu dolarů Zdeňkovi Bakalovi za to, že proti němu vedl vyděračskou kampaň.



Je držitel vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana z roku 2018, v současnosti je ale pod tlakem kvůli finančním problémům své bývalé skupiny Arca Capital. Krach její mateřské společnosti Arca Investments a. s. je největším bankrotem v Česku od konce 90. let.