Zatímco elitní borci odstartovali na extrémní přechod z atletického stadionu v Třinci v tradičním čase v deset hodin večer, někteří z 3000 účastníků byli v tu dobu již v masivu královny Beskyd Lysé hory.

Velký zájem sklidila u závodníků možnost startovat intervalově od tří hodin odpoledne a v následujících dvou hodinách opustila Třinec největší masa startovních čísel. „Nejsme žádní rychlící, chceme si závod užít a pokud se nám to podaří do soboty do světla, budeme spokojeni,” řekl jeden z prvních startujících Michal z Olomouce, který zdolává B7 letos podruhé.

Ač nebyly předpovědi meteorologů na první hodiny přechodu Beskyd příliš optimistické, po vydatném pátečním dopoledním dešti se počasí následně umoudřilo natolik, že pár minut před startem B7 elán všem na startu dodaly sluneční paprsky. Otázkou je, jakou tvář v následujících hodinách ukážou Beskydy. „Letos čekáme, že odstoupí ze závodu hodně lidí, možná až polovina. Pokud tedy vyjde předpověď. Voda je vždycky takový rozměr navíc a B7 když prší, tak je závod ještě o stupeň těžší,” řekl během pátečního startu ředitel závodu Libor Uher.

Start Beskydské sedmičky v pátek 27. srpna 2021.Zdroj: Adam Knesl

Poprvé v historii Beskydské sedmičky nemuseli organizátoři trasu měnit, je zcela identická jako v loňském roce. Rovných 101,5 kilometrů přes sedm beskydských “tisícovek” s převýšením 5 500 metrů se poprvé snaží absolvovat se svým parťákem i třiadvacetiletý Ondřej Hengerič. Extrémní přechod se snaží zdolat i přesto, že trpí Crohnovou nemocí, což je zánětlivé autoimunní onemocnění střev.

„Momentálně se léčím biologickou léčbou injekcemi každé dva týdny. Cítím se velmi dobře, mohu i trénovat, tak mě napadlo zkusit Beskydskou sedmičku,” řekl Ondřej, jehož účast na B7 má podpořit fond zabývající se výzkumem Crohnovy choroby. „Můj sportovní cíl je závod dokončit. Nic podobného ani nic těžšího jsem nikdy nic nedělal. Takže hlavně dokončit, za kolik hodin a v jaké kondici se uvidí,” dodal s tím, že chce svým přístupem ukázat, že se dá s touto nemocí sportovat.

Jedna z posledních letošních srpnových nocí byla v Beskydech pro tisíce sportovních nadšenců pořádně dlouhá a náročná. Na závod se zaregistrovalo dohromady 3000 závodníků a první z nich už dorazil do cíle. Matěj Beneš s výsledným časem 11:20 hodin ani nepočítal. „Jsem překvapený a spokojený. Předpověď počasí nebyla moc dobrá, takže jsem čekal, že ten čas bude mnohem horší a už s dvanáctihodinovým výsledkem bych byl nesmírně spokojen, protože to bylo pro mě spíš velké přání než realita,” přiznal mladý vítěz.