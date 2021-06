O covidovém období má jasno: „Není nic smutnějšího, než penzion bez klientů.“ Všichni v penzionu už nyní doufají, že to nejhorší mají za sebou.

Dá se stručně říct, jak více než rok trvající pandemie změnila váš byznys?

Zatím ještě ne, byli jsme zcela uzavřeni po celou dobu pandemie. Od 24. května jsme otevřeli penzion pro naše klienty, ovšem opět s omezeními. Hodnotit budeme až na konci roku, podle toho jak se situace bude vyvíjet. Netroufám si již dnes říct co bude do konce roku, v minulém roce jsme si všichni mysleli, že nás nemůžou úplně uzavřít a byli jsme zavřeni skoro 10 měsíců.

Dá se vyčíslit ztráta?

Ztrátu jsme přestali počítat již při prvním uzavření, kdy bylo skoro jisté, že nám ztráty nikdo nenahradí. Našim cílem je přežít tuto nestandardní situaci a pokusit se zmírnit ztrátu v tomto roce, protože se ziskem počítat nemůžeme. Bohužel jsme jedno z odvětví, na které měla pandemie zásadní dopad.

Které období bylo pro váš nejhorší?

Jedno z nejhorších období byl prosinec minulého roku, kdy jsme byli otevřeni necelé tři týdny. Otevření penzionu na tak krátkou dobu pro nás představovalo velké investice, které k ničemu nevedly. Co ale hodnotím opravdu jako nejhorší, a to po celou dobu pandemie, je poskytování informací, které byly často neúplné a zmatečné.

Penzion Jurášek v Kunčicích pod Ondřejníkem.Zdroj: Deník/Pavel Netolička

Zkusili jste nějaké jiné aktivity, například výdejové okénko, rozvoz jídel nebo třeba modernizaci či rekonstrukci?

Rekonstrukce a opravy jsme stihli již v první vlně pandemie. Byli jsme tedy zcela uzavřeni. Vzhledem k naší poloze a povaze jídel jsme ani neuvažovali o rozvozu jídel. Naše kouzlo je v místě našeho penzionu, kde si hosté mohou vychutnat jídlo s patřičnou obsluhou v krásném prostředí.

Byli jste nuceni propouštět své zaměstnance?

Všechny zaměstnance jsme si ponechali, využili jsme program Antivirus, který nám to umožnil.

Všeobecně se tvrdí, že celý gastroprůmysl bude mít velký problém se sháněním personálu. Jaké jsou vaše současné zkušenosti nebo poznatky?

Naštěstí máme stálý pracovní tým, který pouze doplňujeme. Ovšem musím přiznat, že i v tom je problém. Kvalifikovaných lidí, kteří navíc chtějí pracovat, není mnoho.

Zaregistrovali jste větší zájem klientů o pobyty ještě před prázdninami? A co v létě, budete mít plně obsazeno?

Zájem o ubytování je opravdu velký, ale my jsme vždycky měli přes prázdniny úplně plno, takže to pro nás není nic výjimečného. Problém, který se již vyskytl minulý rok, jsou zrušené rezervace před příjezdem. Najednou si někdo uvědomí, že by mohl vyjet i do zahraničí a ruší tedy rezervaci u nás.

Na co se nejvíce před letí sezonou těšíte?

Jednoduše – na naše klienty. Není nic smutnějšího než prázdný penzion bez klientů.