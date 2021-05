Jedni hledají příčinu v koších. „Ve městě výrazně ubylo odpadkových košů a četnost jejich vyprazdňování je malá. To je důsledek,“ míní Ivana Gertner a Zdeňka Pavlínková navrhuje: „Možná by to chtělo větší odpadkové koše“.

Jiní problém spatřují v samotných lidech, kteří s oteplením okupují výdejní okénka, shlukují se v deseti- i vícečlenných skupinách a zanechávají po sobě svinčík hodný spíše skládky.

„Ano, člověk je tupé hovado,“ přisadila si Simona Fišer a její jmenovkyně Simona Bancířová si jen povzdechla: „Jsme absolutně, absolutně nepoučitelní. Rozhýčkaní. Rozmazlení. Bez ostychu a pokory k přírodě. Velmi smutné.“

A jiní, spíše vládě, vzkazují: Otevřete restaurace a ustane to.

Speciální vůz do parků

Deník u vedení Moravské Ostravy a Přívozu zjišťoval, jak se situace s takto přeplněnými koši může stát a co je pro eliminaci problému možné udělat.

„Chcete vědět, jak vypadá úklid obvodu?“ ptá se místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu David Witosz.

„Dvakrát denně ulice i parky procházejí metaři, ranní i odpolední směna. Třikrát týdně – v úterý, čtvrtek a sobotu – vyvážíme koše, k tomu každý pátek po všech parcích jezdí samosběrný čistící vůz,“ vyjmenovává Witosz, podle něhož navíc obvod v době covidu právě i pro tyto účely zakoupil za více než 1,6 milionu korun s DPH univerzální svážecí „kukavůz“ s pohonem na CNG na třídění odpadu na komunál, plast a sklo.

Nabídka

A před občany, pokud se jim to zdá málo, přichází s plně otevřenou nabídkou. Pokud po sobě nechtějí uklízet, dobrá, obvod to může dělat klidně od rána do večera.

Avšak: „Je na zvážení samotných lidí, zda chtějí, aby peníze daňových poplatníků, a to velmi nemalé, šly na nebývale nadstandardní úklid, nebo raději když vidí plný koš, vezmou odpad o něco dál, případně i domů. Koš je mnohdy plný dvě hodiny po jeho vysypáníVýdaje na technické služby, a to není jen úklid, ale i zeleň, pro nás představují jednu pětinu rozpočtu! Můžeme přidat jednu směnu navíc, ale bude to stát miliony. A ty musíme vzít jinde,“ konstatuje místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu.

Každý šestý koš cílem vandalů

Před lidi také přichází s jednoduchou matematickou slovní úlohou: V Moravské Ostravě a Přívozu žije 39 tisíc obyvatel. V ulicích obvodu se nachází více než 600 odpadkových košů (nemluvě o větších nádobách). Na kolik obyvatel připadá jeden koš? Číslo kolem šedesátky neurazí, ani nenadchne, ale ne každý má potřebu vyhodit jednou za dva dny do koše víc než obal od lízátka pro své vnouče.

„Jen v loňském roce jich bylo poškozených více než sto! Pro obvod to znamenalo výdaj kolem dvou set tisíc korun. Nebýt toho, asi by šel i ještě častější úklid. V součtu dáváme obrovské prostředky na něco, co je vandalismus nebo lhostejnost,“ apeluje David Witosz na dost možná jednu a tutéž cílovou skupinu lidí.

Podotýká také, že stejně jako lidé platí za svoz odpadu od svých domů, platí i radnice na skládce za množství odpadu vyvezeného technickými službami z košů či sebraného ze země.

„Ano, je tady hodně odpadu, ale nelze kvůli oteplení udělat jakýsi dočasný systém a neuklízet tam, kde výdejní okénka nejsou. A jen pro představu, deset uklízečů navíc stojí radnici kolem pěti milionů korun. To je prakticky jedno procento celoročního rozpočtu! Zamyslel se nad tím někdo?“ ptá se Witosz, který vybízí k nahlédnutí do jiných městských částí, které své technické služby mnohdy ani nemají. „Chcete, lidé, aby se další miliony korun daly do úklidu? My je tam dáme, ale nebude na jiné věci,“ otevírá Witosz diskuzi.